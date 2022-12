. El Ejecutivo aragonés convocará ayudas por 7,2 millones para eficiencia energética en el sector turístico

ZARAGOZA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón convocará ayudas por un total de 7,2 millones de euros para promover el ahorro y la eficiencia energética en el sector turístico, ha anunciado este viernes el vicepresidente y consejero autonómico de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, quien ha respondido así una pregunta de la diputada de Ciudadanos, Jara Bernués, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas de este viernes.

Aliaga ha explicado que estas partidas tienen su origen en los fondos Next Generation y que se destinarán al alumbrado y climatización de establecimientos turísticos. "No hay ninguna actividad que no se vea afectada por la subida de los costes energéticos", ha expresado el consejero autonómico.

También ha comentado que el Ejecutivo aragonés ha ayudado al sector turístico con planes de choque, el plan de la nieve, el de balnearios y varias inversiones en el valle del Aragón, Benasque, Castanesa y el Bajo Cinca. "El Gobierno de Aragón se toma muy en serio la cuestión turística", ha subrayado.

Por su parte, Bernués ha recordado que el sector turístico produce el 10 por ciento del PIB regional y que las plantillas medias son de 15 trabajadores en hostelería, ocho en restaurantes y siete u ocho en cafés y bares. Los últimos años "no han sido tan buenos como se esperaba", ha apostillado.

"El rendimiento se ve lastrado por los sobrecostes energéticos", ha lamentado la diputada de Cs, quien ha señalado que los empresarios del sector están demandando bonos energéticos, planes de estímulo, rebajas de impuestos y fórmulas de contratación adaptadas al sector.