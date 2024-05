El Ejecutivo aragonés pone en marcha la I Semana de la Pyme, que se desarrollará del 6 al 12 de mayo

ZARAGOZA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha puesto en marcha la I Semana de la Pyme, que se celebrará del 6 al 12 de mayo, recorriendo hasta un total de quince comarcas aragonesas e implicando a más de 70 entidades de todo el territorio. El objetivo es visibilizar la situación de estas organizaciones, analizar su presente y futuro, además de ayudarles a afrontar una realidad caracterizada por su gran dinamismo y constante evolución.

Se trata de una ocasión perfecta para incidir en la importancia de estas organizaciones en la generación de empleo y oportunidades en nuestra comunidad, como lo evidencia que el 99,9% de las empresas aragonesas tienen menos de 250 asalariados. Además, el 12 de mayo se conmemorará el Día Europeo de las Pymes.

La vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; y la directora general de Pymes y Autónomos, Ana Sanz, han sido las encargadas de exponer, en el transcurso de una rueda de prensa, un programa de actividades que nace con el propósito de perdurar en el tiempo y convertirse en una actividad habitual dentro de la estrategia del Ejecutivo autonómico en materia de empleo.

Mar Vaquero ha recalcado que las pymes no sólo son la inmensa mayoría de empresas de nuestra comunidad, sino que también "son un modelo de creación de empleo muy válido que no debe ser visto como la última solución", sino que hay que considerarlo como una opción "muy a tener en cuenta en la generación de actividad económica y puestos de trabajo".

Por eso ha incidido en que las instituciones deben "implicarse" para "atender sus demandas, ayudarles a superar sus dificultades y establecer el ecosistema ideal para su permanencia, crecimiento y evolución". Motivos que justifican para la vicepresidenta la creación, por primera vez en la historia, de la Dirección General de Pymes y Autónomos.

"Nuestra responsabilidad y compromiso es no obviar a las pymes y tampoco olvidarlas porque dan oportunidades a miles de aragoneses", ha manifestado Mar Vaquero. Ha querido subrayar que estas organizaciones "no están solas" y que "nos implicamos para ayudarles no sólo a sobrevivir", también a "crecer y evolucionar".

La titular de Economía ha calificado de objetivo "prioritario" las políticas de apoyo a las pymes, que "se verán reflejada en la estrategia que ya hemos comenzado a aplicar desde el mes de agosto de 2023".

SEIS JORNADAS CON NUMEROSAS ACTIVIDADES

En total se van a celebrar 39 eventos y dinámicas, que se extenderán por el conjunto de la geografía aragonesa, hasta llegar a un total de 15 comarcas. Para ello cuentan con la ayuda de numerosas entidades del territorio que se han implicado desde el inicio en la I Semana de la Pyme.

"La receptividad y acogida que hemos encontrado en las organizaciones empresariales y en todas aquellas entidades que forman parte del sector ha sido máxima", ha valorado la directora general de Pymes y Autónomos, propiciando de esta manera un programa "extenso y ambicioso", nacido con el propósito de "poner el foco en sus principales preocupaciones".

A lo largo de las jornadas se abordarán temas de gran interés para las pymes. La economía circular y social, las nuevas formas de negocio, la gestión y atracción del talento, la formación en habilidades empresariales, la innovación, digitalización y la cooperación interempresarial serán algunas de las cuestiones analizadas en las diferentes actividades.

"Esta primera edición nos ha demostrado que existe una gran inquietud y ganas por dinamizar el tejido empresarial en el territorio", que se ha traducido en un programa de actividades "diverso" con el que "atendemos los intereses de las pymes y la realidad de los municipios y de las comarcas que se han implicado activamente para formar parte de esta iniciativa", ha asegurado Ana Sanz.