Emilio Aragón señala que el musical 'Godspell' es un "hermoso cajón desastre que habla del amor"

La alcaldesa Natalia Chueca augura un "gran éxito" a este espectáculo que invita a "reflexionar" y habla de la "libertad"

ZARAGOZA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director del musical 'Godspell', Emilio Aragón, ha definido a este espectáculo como un "hermoso cajón desastre" y la obra que se podrá ver en Zaragoza "no tiene nada que ver" con la que se puede ver en Londres o en Nueva York. "Es algo distinto, aunque hay una columna vertebral" ya que está basado en el Evangelio de Mateo, pero "lo bonito y lo importante es que habla del amor, con mayúsculas".

Este musical estará en cartel en el Teatro Principal de Zaragoza del 13 al 23 de febrero, con 13 representaciones, dentro de la gira que realiza por España. Está producido por Antonio Banderas y Emilio Aragón, quien también es el director; la música es de Stephen Schwartz y el director de casting es Víctor Ullate Roche, hijo del bailarín aragonés Víctor Ullate.

Emilio Aragón, junto a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el gerente del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen (PMAEI), Chema Turmo, han presentado este musical, que llega al Teatro Principal de Zaragoza, en una versión revisada de la producción de 1970 y adaptada al siglo XXI.

Basada en el Evangelio de San Mateo, cada personaje del musical experimentará un cambio en su vida al tomar contacto con las enseñanzas de Jesús. Este proceso de transformación estará acompañado por música en directo y el espectador solo podrá escuchar grabados unos diez segundos del sonido de unos tambores.

La tolerancia, el respeto al diferente, la compasión por los seres humanos, la riqueza sostenible, la libertad de ser y elegir son algunos de los hilos conductores del musical en el que la esperanza es un elemento fundamental. Los personajes descubrirán que tienen derecho a equivocarse, pero también a dolerse del sufrimiento de los demás y a vivir completos.

En rueda de prensa, Emilio Aragón ha explicado que este musical surge porque cuando llegó a España, en 1973, la primera comedia musical que vio fue Godspell, y "curiosamente" también Antonio Banderas fue de las primeras que vio. "Yo le dije: podríamos intentar hacer algo con Godspell y él me contestó estoy firmando el contrato. Qué casualidad que yo estuviera pensando en eso y que, de repente, Antonio ya estaba firmando el contrato, el resto ya lo conocen".

TRABAJO CORAL

"Ha sido --ha relatado-- un ejercicio precioso. Hemos estado dos meses encerrados trabajando con los actores y el resultado ha sido que con esta compañía se ha formado una familia, que antes de cada función se abraza, se hacen un ritual y se dicen cosas muy bonitas. Creo que al final eso también es teatro".

Para Emilio Aragón el éxito de este musical radica en que "simplemente le gusta al público" a tenor de lo que han podido comprobar en las funciones de Málaga, Barcelona, Valencia, Alicante, y Mallorca. El público se pone de pie al final de la representación, lo que para Emilio Aragón es "precioso" y fruto de un "trabajo coral", pero les ha indicado al elenco de actores que "no es normal y que no se malacostumbren". "Estoy seguro de que en Zaragoza pasará lo mismo", ha augurado.

"Es catártico, es un proceso muy bonito, el proceso de creación", ha descrito Emilio Aragón la creación de este musical y que ha hecho extensivo al escribir un libro, hacer una obra de teatro, una película o una serie de televisión. "Empiezas muy ilusionado y llega un momento en el que hay una crisis, en la que dices, no sé nada, qué malo soy, esto no va a funcionar, y de repente un día sale la luz y dices, pues tan malo no era".

De la banda sonora ha explicado Stephen Schwartz ha hecho unos arreglos de la original y los músicos que la interpretan son "top, top" y hacen que el público participe, que en el caso de Zaragoza, sin desvelar cómo, ha adelantado que "será más divertida".

VALORES

Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha dicho que esta actualización de Godspell, basada en el Evangelio de San Mateo, permitirá no solo disfrutar de la música y las actuaciones, sino también el poder reflexionar sobre "otros mensajes tan importantes como la importancia de la tolerancia, la necesidad de construir y tejer redes de apoyo, o la compasión entre los seres humanos o la importancia de la libertad".

Se ha mostrado convencida de que será un éxito y ha deseado al director y a toda la compañía que no solo triunfen sino que tengan tiempo de "disfrutar y descubrir" la ciudad.

"Sin duda Zaragoza ama al teatro", ha enfatizado Chueca para indicar que "no ha habido una época tan dorada del teatro como estos últimos tres años", no solo este año con la celebración del 225 aniversario del Teatro Principal, sino que llevamos son tres ejercicios "con cifras récord y llenos absolutos todos los fines de semana", que ha atribuido al "excelente trabajo" del equipo de Cultura, liderado por la consejera municipal, Sara Fernández, y el gerente del PMAEI, Chema Turmo.

Su agradecimiento lo ha hecho extensivo a todas las personas que trabajan en el teatro durante los fines de semana, que "sin duda contribuyen a que los espectadores se vayan con una sensación de satisfacción y habiendo vivido experiencias únicas".

Ha concluido al dar las gracias a Emilio Aragón por haber apostado por la ciudad de Zaragoza, por haber hecho este esfuerzo y haber tenido esa visión de adaptar esta obra 50 años después". Chueca ha augurado que este musical "seguro va a conseguir una grandísima conexión entre el mensaje y el receptor y que el amor por el teatro no decaiga en esta ciudad".

CARO DE VER POR ZARAGOZA

Chema Turmo le ha dicho a Emilio Aragón que es la primera ocasión, que en 225 años visita el Teatro Principal y se ha mostrado orgulloso de que "finalmente haya sido posible".

"Hemos estado cerca en alguna ocasión, pero por la pandemia o por adversidades de distinta índole nunca habías aterrizado aquí, es decir, que eres un artista caro de verte y de venirte aquí", ha comentado en tono jocoso.

Ha tildado de "hombre orquesta" al director de este musical al enumerar todas sus facetas de actor, payaso, cantante, presentador, productor, director de cine, empresario, ahora escritor. "Todo lo que tocas lo tocas estupendamente y todo lo conviertes en oro artístico y también queremos que sea del otro, que lo conviertas en el otro oro", ha ironizado.

"Estamos doblemente orgullosos, hasta de tu apellido, porque este sello Aragón es un equivalente a calidad", ha expresado Turmo para elogiar los "mensajes blancos, mensajes familiares por excelencia y positivos, que en tiempos de tantas tribulaciones, como los actuales, se agradece enormemente", ya que esta obra "es capaz de llegar a todos los públicos y a todas las familias".

PERSONAJES

El actor Adrián Salzedo interpreta a Jesús, que en este musical está representado como un hombre de gran carisma y fuerza, tierno y de corazón limpio, que se constituirá en el motor del cambio para el grupo. En los últimos años se ha especializado en musicales como 'El médico', 'West Side Story' o 'Malinche'.

Por su parte, el actor y cantante catalán Alberto Ladrón de Guevara se encarga de combinar los personajes de Juan Bautista y Judas, encarnando las ambivalencias del ser humano: en una sola figura se unen el seguidor y el traidor.

Los demás actores Andro Crespo, Érika Bleda, Iván Amigo, Juls Sosa, Lucía Ambrosini, Noemi Gallego, Nuria Sánchez y Raúl Ortiz forman el resto del grupo y comparten su nombre de pila con sus personajes.

El musical 'Godspell' nace como proyecto de fin de carrera de John-Michael Tebelak, su libretista. Tras su paso por locales de la escena alternativa de Nueva York, salta al Off-Broadway, ya con la partitura de Stephen Schwartz. Su estreno oficial es en 1971 y se convierte en un éxito de público. Cinco años después de su debut, llega a Broadway, donde se mantiene en cartel durante varios años.