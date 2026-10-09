Endesa y Espacio Zity impulsan la música emergente e integran la sostenibilidad energética en las Fiestas del Pilar

Escenario Zity del año pasado. - ENDESA

ZARAGOZA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa y Espacio Zity renuevan y fortalecen su alianza estratégica para dinamizar la oferta cultural de las Fiestas del Pilar en Zaragoza, apostando de forma decisiva por la promoción de proyectos musicales emergentes y consolidando el recinto como un referente de sostenibilidad energética.

Fruto del compromiso de Endesa con el talento joven, a través del concurso Endesa Play --iniciativa liderada por la compañía energética y en colaboración con la ACB y la Federación Española de Baloncesto que busca dar visibilidad a bandas y artistas emergentes--, el grupo L4, uno de los ganadores de la segunda edición del certamen, se coronará con una actuación de primer nivel en el escenario principal de Espacio Zity.

Tras ser seleccionada como una de las formaciones finalistas en este certamen nacional, la banda de pop-rock indie tiene la oportunidad de presentar sus temas directos actuando como telonera de dos de las agrupaciones de referencia de la música nacional: Malmö 040 y Viva Suecia.

Desde Endesa han señalado que la actuación de L4 supone una muestra clara del respaldo de la compañçia para que proyectos emergentes tengan visibilidad y compartan el mismo cartel e infraestructuras con artistas consolidados en grandes recintos.

Desde que Endesa se incorporó en 2023 como Patrocinador Sostenible de Espacio Zity, ambas entidades trabajan de forma conjunta en la implantación de soluciones concretas para minimizar el impacto medioambiental del festival en la capital aragonesa.

Una de las soluciones se centra en el suministro energético renovable y eficiente, mediante el reacondicionamiento y la instalación de centros de transformación eléctricos. Espacio Zity ha logrado que el 68% de su consumo energético sea eléctrico y renovable gracias a que proviene directamente de la red de distribución de Endesa. Con ellos ha reducido a solo un 32% la dependencia de grupos electrógenos, disminuyendo considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero del recinto.

La otra, se basa en la eonomía circular y reciclaje, que comprende la concienciación activa e implantación masiva de sistemas de recogida selectiva y uso sistemático de vasos reutilizables en todas las barras del recinto para reducir al mínimo la generación de plásticos de un solo uso.

Con este proyecto, Endesa y Espacio Zity ratifican que los macroeventos de ocio y cultura pueden ir de la mano con el respeto medioambiental, estableciendo un estándar de sostenibilidad energética para la ciudad de Zaragoza.

'LA ISLA BY ENDESA'

Además de la programación de los grandes directos, el Recinto Ferial de Valdespartera cuenta con 'La Isla by Endesa', un espacio de dinamización con suministro energético cien por cien eléctrico y renovable, situado en el eje central que conecta las distintas carpas del festival.

Presidido por un set de DJ ininterrumpido, este punto se ha convertido en el principal lugar de reunión entre concierto y concierto, concebido como el conector donde la música y el entretenimiento no se detienen en ningún momento del evento.

ENDESA Y LA MÚSICA EN DIRECTO

Endesa patrocina además otros festivales como el festival Jardín de las Delicias en Madrid y Sevilla y otras citas imprescindibles y consolidadas, como Icónica Santalucía Sevilla Fest, Cruïlla Barcelona o el Dansaneu en Lérida. Una vez se hayan celebrado, entre todos ellos sumarán una cifra superior al medio millón de asistentes.

La apuesta de Endesa por la música es una muestra de su compromiso por estar cerca de la sociedad y de conectar con el público joven, impulsando medidas que hacen de los festivales lugares en los compartir emociones.

Además, la compañía energética impulsa desde 2025 Endesa Play. Un total de 447 propuestas participaron en la segunda edición de este concurso para talento musical emergente de las que cinco resultaron ganadoras. Entre ellas la del grupo L4 que disfrutará de su premio actuando en el escenario del Espacio Zity Zaragoza.