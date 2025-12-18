El equipo de rugby 7 de la USJ, premiado como mejor equipo universitario en la Gala del Deporte Aragón

El capitán del equipo, Clément Tisnerat. - UNIVERSIDAD SAN JORGE

ZARAGOZA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El equipo masculino de rugby 7 de la Universidad San Jorge (USJ) ha sido distinguido con el premio al mejor equipo universitario 2025 durante la XXVII Gala del Deporte Aragonés, una cita que reconoce anualmente a los deportistas y entidades más destacados de la comunidad autónoma.

Este reconocimiento destaca la trayectoria del conjunto universitario, que cuenta con el mejor palmarés del rugby universitario nacional y se ha consolidado como el equipo de rugby 7 universitario de España con mejores resultados de la última década.

Desde 2015, la Universidad San Jorge ha logrado subir al podio de manera ininterrumpida, ya sea en los Campeonatos de España o en los Campeonatos de Europa.

En total, el equipo acumula siete medallas en Campeonatos de España -cuatro de oro, dos de plata y una de bronce- y tres medallas en Campeonatos de Europa, con un bronce en Coimbra (2018), una plata en Lisboa (2023) y el oro conseguido este año en la final disputada en Ankara.

El galardón fue recogido por el capitán del equipo, Clément Tisnerat: "Es un gran honor para el equipo de rugby de la Universidad conseguir este premio, que reconoce el trabajo realizado durante los últimos años".

Tisnerat también ha subrayado "el apoyo de la Universidad San Jorge, que nos ofrece las mejores condiciones para participar en los diferentes torneos".