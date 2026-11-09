La Escalerilla de San Juan, en Teruel, se cerrará durante dos meses por obras de restauración

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel cerrará al tránsito peatonal la Escalerilla de San Juan, situada en la calle Amargura, a partir de este martes, 10 de noviembre, con motivo de las obras de restauración de esta infraestructura. Los trabajos cuentan con un plazo estimado de ejecución de dos meses.

La restauración de la escalera situada en la calle Amargura, conocida como Escalerilla de San Juan, cuenta con un presupuesto de 15.621 euros, según ha informado en rueda de prensa la alcaldesa de Teruel, Emma Buj tras la junta de Gobierno celebrada este lunes.

"Son obras que no se ven, que no se inauguran y que muchas veces tienen menos repercusión pública, pero que son necesarias para que nuestra ciudad tenga los mejores servicios y luzca bonita", ha explicado. Asimismo, ha solicitado comprensión a los vecinos por las molestias que puedan ocasionar los trabajos.

Se trata de una pequeña escalera imperial de estilo neomudéjar, de mediados del siglo XX, situada entre las calles Amargura y San Juan, en pleno centro de Teruel. El conjunto ocupa una superficie de 55 metros cuadrados y permite salvar un desnivel de cuatro metros.

La intervención permitirá recuperar este elemento del patrimonio urbano y mejorar su conservación. Los trabajos incluirán una limpieza general, la eliminación de depósitos de suciedad, mohos y líquenes, la retirada de morteros y reparaciones inadecuadas y la reposición de las zonas que presenten pérdidas o daños.

El proyecto también contempla la consolidación de los materiales, el tratamiento de los elementos metálicos, la reparación de la columnilla partida y la sustitución de los elementos deteriorados de la pilastra. En el caso del farol y otros elementos metálicos, se eliminará la pintura deteriorada, se tratarán las zonas oxidadas y se aplicará una nueva pintura específica.

La actuación responde al estado actual de la escalera, que presenta acumulación de polvo, tierra y basura en distintos puntos, además de zonas con mugre, ennegrecimiento y proliferación de mohos y líquenes, favorecida por la escasa exposición solar.

ASCENSOR SAN JULIÁN

Asimismo, ese mismo martes se interrumpirá temporalmente el servicio del ascensor de San Julián por trabajos de mantenimiento. El cierre está previsto entre las 8.00 y las 12.30 horas, periodo durante el cual se instalará un andamio como paso previo a la colocación de tres planchas de cerramiento en la zona de desembarque del ascensor, en la planta superior.

Si los trabajos se desarrollan según lo previsto, el ascensor recuperará el servicio entre las 12.00 y las 12.30 horas de mañana. No obstante, el miércoles 11 de noviembre volverá a permanecer cerrado desde las 8.00 horas y, previsiblemente, hasta el final de la jornada, un horario que está pendiente de confirmación.

El Ayuntamiento ruega a los usuarios que tengan en cuenta estas restricciones temporales y agradece su comprensión ante las molestias que puedan ocasionar estas actuaciones, necesarias para la restauración y el mantenimiento de las infraestructuras municipales.

La alcaldesa ha reconocido las molestias que estas interrupciones pueden ocasionar a los vecinos, pero ha recordado que se trata de una actuación necesaria para dar respuesta a las demandas de mejora del mantenimiento de estas instalaciones. Además, ha avanzado que durante los próximos meses se realizarán nuevas intervenciones para poner a punto los ascensores y evitar que se repitan los problemas registrados durante el último año.

ASUNTOS APROBADOS EN JUNTA DE GOBIERNO

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Teruel ha aprobado diferentes asuntos relacionados con la programación cultural, el mantenimiento de las instalaciones municipales y la prestación de servicios en la ciudad.

Entre los acuerdos destaca la autorización de un gasto de 23.000 euros para la celebración de la Semana Modernista, que tendrá lugar del 17 al 22 de noviembre. El Ayuntamiento organiza esta cita en colaboración con la Fundación Bodas de Isabel de Segura, con una inversión destinada a garantizar el desarrollo de una programación que se ha consolidado como una de las propuestas habituales del otoño turolense.

La alcaldesa ha destacado la importancia de mantener una agenda de acontecimientos durante todo el año para favorecer la desestacionalización turística. "Teruel es una ciudad donde siempre están sucediendo acontecimientos. Hemos logrado desestacionalizar el turismo gracias a la celebración de eventos a lo largo de todo el año", ha señalado. En este sentido, ha recordado que noviembre, que tradicionalmente se consideraba un mes triste, se ha convertido en un periodo con numerosas actividades culturales.

La Junta de Gobierno también ha autorizado el uso del Teatro Marín al Instituto Vega del Turia para celebrar el próximo 14 de mayo la graduación de los alumnos de segundo de Bachillerato. Esta autorización responde a una tradición del centro educativo, que cada año reúne en esta instalación municipal a los estudiantes y sus familias para conmemorar el final de una etapa académica. La alcaldesa ha destacado la satisfacción que supone compartir con los jóvenes y sus familiares un momento tan especial.

Asimismo, se ha aprobado la utilización del Teatro Marín para el Congreso del Amor de la Cadena SER, del 26 al 29 de noviembre. La alcaldesa ha subrayado que este encuentro se ha consolidado como una de las citas imprescindibles del panorama cultural de Teruel y ha expresado su confianza en que vuelva a alcanzar el éxito de ediciones anteriores.

También ha confirmado que la convocatoria se celebrará en las fechas previstas, pese a coincidir el 29 de noviembre con las elecciones nacionales, puesto que la actividad cultural de las instituciones continúa con independencia de los procesos electorales.

En este contexto, ha realizado una reflexión sobre el significado del amor y ha lanzado una crítica política: "Algunos hacen campañas poniéndose camisetas del amor, aunque, como demostró José Luis Ábalos, creo que no entienden bien lo que es el amor".

La alcaldesa ha reivindicado a Teruel como la auténtica ciudad del amor, en referencia a la tradición de los Amantes, y ha añadido: "Los turolenses que vivimos en la ciudad de los Amantes de Teruel y nosotros sí que somos la ciudad del amor, del bueno, del amor por la transparencia, por el respeto a las instituciones y por una España mejor".

PARQUE EMPRESARIAL LA PAZ

En materia de servicios municipales, la Junta de Gobierno ha acordado la extinción del primer contrato suscrito con FCC Medio Ambiente para la limpieza del Parque Empresarial La Paz, una vez completado el periodo correspondiente. La alcaldesa ha recordado que el Ayuntamiento realizó una nueva licitación, que volvió a adjudicarse a la misma empresa.

El Consistorio destina 77.000 euros anuales a este servicio específico, que incluye la limpieza de las calles del polígono industrial y el desbroce de las hierbas que puedan aparecer. Esta contratación permite que los trabajadores municipales dispongan de más jornadas laborales para atender el resto de la ciudad, al quedar cubiertas las tareas de limpieza y mantenimiento del parque empresarial mediante un servicio externo.

En el apartado de despacho extraordinario, se ha autorizado la concesión de uso privativo del dominio público forestal sobre terrenos del Cerro de Santa Bárbara para instalar la fibra óptica que presta servicio al Hospital de Teruel.

Se trata de una solución provisional mediante una instalación aérea que permitirá garantizar la conexión hasta que se ejecute la segunda fase de los accesos al centro hospitalario. Esta segunda actuación contempla también la realización de las canalizaciones necesarias para la infraestructura.