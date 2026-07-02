Estabilizado el incendio forestal en La Fueva y "optimismo dentro de la preocupación" por el de Leciñena

La reunión del CECOPI que ha tenido lugar esta tarde en el Pignatelli. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado en La Fueva (Huesca) se ha dado por estabilizado en la tarde de este jueves, mientras que el que afecta al término municipal de Leciñena (Zaragoza) continúa activo, no obstante, el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha reconocido: "Estamos más optimistas dentro de la preocupación de un incendio complicado".

Así se ha decidido en la reunión del CECOPI de última hora de este jueves, que ha estado presidida por el jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, y por el consejero de Hacienda, Interior, y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro.

Respecto al fuego que ha arrasado unas 40 hectáreas de superficie en La Fueva y se ha dado por estabilizado, también se ha rebajado el nivel del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales a situación operativa 2, nivel 0, con la vuelta de la treintena de vecinos desalojados del municipio a sus casas y la retirada de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Bermúdez de Castro ha precisado que en el caso de este incendio, de origen agrícola y con rápida propagación a terreno forestal, "ha habido un trabajo muy importante e increíble" de las brigadas de Infoar y de la UME, además de la labor de los medios aéreos del Miteco, así como del Gobierno de Aragón y de otras comunidades autónomas.

"Era un incendio que nos preocupaba muchísimo por donde estaba, pero después del trabajo durante el día de hoy y que las condiciones meteorológicas han sido mejores, pues se da por estabilizado", ha observado el consejero de Hacienda, Interior, y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, quien ha indicado que durante la noche trabajarán patrullas de Infoar en todo el perímetro y en los puntos calientes, "aunque prácticamente con la cámara térmica no hay puntos calientes".

OPERATIVO

En concreto, durante la noche trabajarán tres brigadas terrestres, tres autobombas y dos técnicos; Protección Civil aportará un técnico de la Unidad Logística con carpa y dos voluntarios de la Asociación de Voluntarios de Protección Civil de Sobrarbe; y los Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca dejarán desplegado 1 camión nodriza.

Más de un centenar de efectivos se han desplegados durante el día en el incendio de La Fueva, el operativo de INFOAR del Departamento de Medio Ambiente y Turismo se ha compuesto de seis brigadas terrestres, tres helicópteros con sus respectivas brigadas helitransportadas, dos autobombas, cinco técnicos y un helicóptero de coordinación.

El MITECO ha aportado tres aviones anfibios ligeros, dos helicópteros bombarderos, un helicóptero de coordinación y un avión de coordinación y observación, a los que se ha sumado un helicóptero de la Comunidad Foral de Navarra.

La Unidad Militar de Emergencias ha participado con 32 efectivos, mientras que la Diputación Provincial de Huesca ha aportado cuatro bomberos. Han completado el dispositivo cuatro voluntarios de Protección Civil de Sobrarbe, dos efectivos de la Policía Adscrita y cuatro guardias civiles.

LECIÑENA

En Leciñena, la extinción del incendio evoluciona de forma favorable, una tendencia que se prevé que se confirme a lo largo de la noche debido al incremento de humedad y a la mejora de las condiciones meteorológicas.

La jornada de trabajo de este jueves ha estado marcada por varias reproducciones, habituales en este tipo de incendios. Por el momento se mantiene el corte de la A-129 entre Leciñena y Alcubierre, mientras que la A-1211 ya está abierta.

Por la tarde, el viento ha provocado reactivación de la cola del incendio y "sigue activo, seguimos trabajando, pero somos optimistas de cómo puede estar evolucionando" el fuego en Leciñena, que ya ha calcinado más de 3.000 hectáreas.

525 EFECTIVOS EN INCENDIOS EN ARAGÓN

Más de 525 personas han trabajado durante el día hoy en la extinción de los dos incendios forestales, en La Fueva y Leciñena. El dispositivo combina medios propios del Gobierno de Aragón, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), de la Unidad Militar de Emergencias (UME), de otras comunidades autónomas y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

En Leciñena, más de 425 personas trabajando en su extinción, el operativo de Infoar ha desplegado un director técnico de extinción, 2 técnicos del GADEX, 6 autobombas, 7 cuadrillas terrestres, 5 brigadas helitransportadas, 5 helicópteros ligeros, 2 helicópteros medianos, 1 helicóptero de coordinación y un Puesto de Mando Avanzado.

El MITECO ha aportado la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Daroca, un helicóptero bombardero de Plasencia del Monte y aviones de carga en tierra (FOCA).

A ellos se han sumado medios aéreos de otras comunidades autónomas: un helicóptero bombardero de Miluce (Navarra), un helicóptero bombardero de la Generalitat de Cataluña, un avión anfibio y un helicóptero de Peralveche (Guadalajara) con una cuadrilla helitransportada, y un helicóptero ligero de la Comunidad de Madrid.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado 3 secciones, con aproximadamente 130 efectivos, 2 bulldozer, 12 autobombas y un equipo sanitario. La Diputación Provincial de Zaragoza participa, por su parte, con 3 dotaciones, 2 autobombas forestales, 2 camiones nodriza y un mando.

Protección Civil ha aportado un vehículo de Puesto de Mando Avanzado, 2 todoterrenos y 2 máquinas de maquinaria pesada procedentes de Zaragoza y Huesca. Han completado el dispositivo la Guardia Civil y la Policía Autonómica.

Durante la noche se mantendrá el operativo de la UME, una BRIF, 7 cuadrillas forestales del operativo INFOAR, así como todas las autobombas y bulldozer asignados durante el día. También se mantendrán los efectivos de Protección Civil, Guardia Civil y Policía Adscrita.

PREVISIÓN DE AEMET

De cara a las próximas horas, Bermúdez de Castro ha expuesto que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a partir del domingo hará "bastante calor" y se mantendrá así durante la próxima semana.

Para la jornada del viernes se espera "alguna racha complicada" de viento" y va a "durar mucho", aunque será "bastante cambiante". La mayor complicación será de 18.00 a 20.00, con rachas de 40 kilómetros por hora.