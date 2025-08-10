La estación de Javalambre celebra una velada bajo las estrellas un año antes del gran eclipse solar

TERUEL 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 'Noche del Sol' del próximo 12 de agosto en la estación de esquí de Javalambre será el gran evento festivo con el que la Diputación de Teruel (DPT) comenzará la cuenta atrás para el eclipse total de sol que se celebrará en 2026.

Con el lema 'Siente Teruel a 365 días del eclipse', combinará música, ciencia y gastronomía gracias al apoyo de diversas entidades y servirá de ensayo general para las celebraciones del día del eclipse.

La jornada comenzará a las 18.30 horas y se desarrollará hasta avanzada la media noche, incluyendo talleres para disfrutar en familia, pintura de camisetas luminiscentes desde el interior de un planetario, una cata de vinos de Teruel al atardecer dirigida por el Sumiller Raúl Igual, y maridaje con productos de Teruel como el Jamón de Teruel, el Ternasco de Aragón, la Trufa negra de Teruel con Aceite del Bajo Aragón, los productos con Azafrán o los Quesos de Teruel.

El programa se complementa con una charla de iniciación a la astronomía previa a la observación de la puesta de sol. Posteriormente, un monitor explicará las principales constelaciones del cielo con un puntero láser, y sobre las 23.30 horas comenzará la observación con telescopios de diferentes objetos.

Todo ello estará amenizado con música en directo del DJ Aurodas desde el comienzo de la tarde, con música electrónica utilizando como base sonidos captados del espacio a través de los radiotelescopios de ALMA (Chile). Y por la noche, la música también acompañará la observación del cielo estrellado de Teruel.

Además, gracias a la colaboración de las Denominaciones de Origen de la provincia y las marcas de calidad, se habilitará una zona de mercado agroalimentario de proximidad, a disposición de cualquier productor de la Provincia de Teruel que desee participar en el evento de manera gratuita con venta directa de sus productos. A su vez habrá otros puestos de comida y degustaciones para que los asistentes puedan disfrutar de la gastronomía turolense a la vez que contemplan las estrellas.

ENTRADAS

Las entradas se pueden adquirir en la web 'https://star-party.com/', gracias a la colaboración de la empresa AstroÁndalus, gestora de Galáctica y que ha incluido este evento de Teruel en su gira Star Party que desarrolla en diferentes localidades españolas, y por tanto dará a conocer el evento fuera de la provincia.

Existen dos tipos de entradas. La entrada estándar, con un precio de 5 euros, incluye un kit de bienvenida. Y una segunda opción que se ha denominado G-Astro ticket, y que, por 10 euros más, las 300 primeras personas que lo adquieran, podrán canjearlo por la degustación de diferentes Productos de Teruel, además de participar en la cata de vino si lo desean.

Al evento se podrá acceder con vehículos particulares porque existe una amplia zona de aparcamiento, pero, además, la organización ofrece la posibilidad de optar al servicio de bus que partirá desde la ciudad de Teruel, con parada para recoger viajeros en la Estación de servicio de La Puebla de Valverde. Este servicio tiene plazas limitadas y la fecha tope para reservar, también a través de la web star-party, será el 20 de julio.

LUGAR PRIVILEGIADO

El lugar elegido ha sido la estación de esquí de Javalambre porque reúne las características necesarias para observar una preciosa puesta de sol, que es el momento en el que se realizará la cuenta atrás hacia el eclipse.

Además, es un espacio de baja contaminación lumínica para que se pueda realizar una excelente observación del cielo estrellado de Teruel y que dadas las fechas, coincidirá con la contemplación de perseidas y la salida de la luna. Se trata también de un lugar con fácil acceso y con capacidad suficiente para albergar el numeroso público que el acontecimiento puede atraer.

El evento organizado por turismo de Diputación de Teruel cuenta con la participación de Aramón Javalambre, Ayuntamiento de Camarena de la Sierra y la Comarca Gúdar-Javalambre, así como la colaboración de CEFCA, Caja Rural de Teruel y Gobierno de Aragón a través de la dirección general de Turismo.