Etopia Kids lleva la IA aplicada al deporte a casi 200 niños del Campus de Fútbol Pirineos Ángel Lafita - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Casi 200 niños han participado en los talleres de 'Inteligencia Aplicada al Fútbol' impartidos por Fundación hiberus, dentro del acuerdo de colaboración que esta entidad firmó con el Ayuntamiento de Zaragoza y el Campus de Fútbol Pirineos Ángel Lafita para impulsar iniciativas educativas, tecnológicas y deportivas dirigidas a niños, niñas y jóvenes, en sus respectivas colonias de verano.

La alianza, que se formaliza a principios del mes de junio, ha nacido con el objetivo de conectar dos proyectos de referencia en la ciudad: Etopia Kids, las colonias urbanas impulsadas por Fundación hiberus y el Ayuntamiento de Zaragoza para acercar la tecnología, la creatividad y las vocaciones STEAM a los más jóvenes, y el Campus de Fútbol Pirineos, iniciativa organizada por Ángel Lafita, exfutbolista, en Castiello de Jaca.

Los talleres, a los que han asistido niños de entre 8 y 16 años, intentan acercar la tecnología a los menores y presentar la Inteligencia Artificial (IA) como una herramienta útil, en la que la responsabilidad, el criterio y la creatividad siempre recaen en las personas.

Después de hacer un recorrido por los orígenes y los primeros usos de la IA, las sesiones demuestran, con numerosos casos prácticos y ejemplos visuales, cómo la Inteligencia Artificial forma parte del día a día, también en el deporte.

Los menores aprenden sobre los patrones de la IA, que forma ya parte en el fútbol, pero también la importancia de utilizarla con seguridad y de estar alerta antes los deepfakes. El pasado miércoles asistieron 90 niños y ayer, lo hicieron otros tantos.

En representación de Etopia Kids, el consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Gimeno, y la directora de Fundación hiberus, Sandra Parrilla, han destacado el "enorme aprendizaje" que aportan talleres como estos, en los que se presenta la tecnología como una "compañera de viaje", y sobre todo, en los que la educación se entiende como un aprendizaje exponencial, donde se desarrollan competencias y se descubre el potencial de los menores en diferentes ámbitos.

Por su parte, el exfutbolista profesional del Real Zaragoza Ángel Lafita ha resaltado que la alianza entre Ayuntamiento de Zaragoza, Fundación hiberus y Campus de Fútbol Pirineos permite unir fuerzas y ofrecer una experiencia más completa a los asistentes.

Además de transmitir los valores del deporte, Lafita ha señalado que el acuerdo con Etopia Kids enriquece las actividades con propuestas vinculadas a la innovación y tecnología.

FUNDACIÓN HIBERUS CONECTA PERSONAS Y TECNOLOGÍA

Fundación hiberus es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para generar un impacto positivo en la sociedad a través de la unión entre personas y tecnología con el objetivo de construir un futuro con más oportunidades para todos.

Nace en 2019 en el seno de la empresa tecnológica hiberus y actúa como canal de retorno del conocimiento, la innovación y la experiencia que la compañía tecnológica desarrolla en sus proyectos en Europa, Latam, Marruecos y EEUU.

Fundación hiberus promueve el uso de la tecnología como un medio transformador al servicio de las personas e impulsa iniciativas que fomentan la inspiración tecnológica, la empleabilidad digital, el emprendimiento, las vocaciones STEAM y el desarrollo de proyectos con impacto social.