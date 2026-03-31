Etopia Kids renueva todos sus itinerarios y oferta 720 plazas para despertar vocaciones STEAM este verano en Zaragoza

El consejero municipal de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Gimeno, presenta la edición renovada de Etopia Kids - DANI MARCOS

ZARAGOZA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las colonias tecnológicas Etopia Kids, que impulsa el Ayuntamiento de Zaragoza y la Fundación hiberus, renuevan todos sus itinerarios y oferta 720 plazas para despertar vocaciones STEAM este verano entre jóvenes de 6 a 15 años

Con el lema "Digital Planet Edition-Viaje al Centro de los Datos" ofrecerá una experiencia educativa inmersiva que invita a los escolares a explorar el universo digital desde dentro.

El programa, que acoge Etopia, Centro de Emprendimiento, Innovación y Tecnología, engloba seis semanas de actividad, del 22 de junio al 24 de julio y del 31 de agosto al 4 de septiembre, con una oferta total de 720 plazas, de las cuales 50 estarán destinadas a becas sociales.

Fomentar las vocaciones STEAM --ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas-- desde edades tempranas, al tiempo que facilita la conciliación familiar durante el periodo estival, sigue siendo el objetivo troncal de esta nueva edición, destinada al segmento de edad de 6 a 15 años.

UN VIAJE INMERSIVO

La edición 2026 introduce una narrativa innovadora que convierte el aprendizaje en una aventura: los participantes explorarán un planeta digital estructurado en capas, inspirado en la Tierra, hasta alcanzar el núcleo donde se generan los datos.

A lo largo de este recorrido, los asistentes descubrirán distintos entornos como zonas creativas de animación; sectores robóticos; áreas de desarrollo de videojuegos; misiones espaciales; laboratorios científicos; entornos de ciberseguridad; sistemas de inteligencia artificial y un núcleo central donde se programa el futuro.

Este enfoque permite reforzar la capacidad del programa para aprender haciendo, despertando la curiosidad y el pensamiento crítico.

Entre las novedades, destacan propuestas de vanguardia como la conjunción de la tecnología aplicada al deporte o la mezcla de música con inteligencia artificial.

Para mantener e incrementar el interés y el atractivo de estas colonias tecnológicas, se han actualizado totalmente todos los contenidos recogidos en los diez itinerarios disponibles.

De 6 a 8 años pueden participar en la actividad Universo Animado, que abarca creatividad, narrativa visual y animación; en Explora Bots se iniciarán en la robótica y programación.

Entre los 8 y 11 años se ha programado Sector Game con diseño de videojuegos; Misión Órbita que ofrece tecnología espacial y datos; y Ciencialand que es de experimentación científica.

De 10 a 13 años se podrá participar en Escuadrón Robótico que es de robótica avanzada; Agencia Secreta dedicada a la ciberseguridad; y FrecuencIA Lab sobre música e inteligencia artificial.

Para los adolescentes de 12 a 15 años se han preparado las actividades Atletas Digitales sobre tecnología aplicada al deporte; Núcleo Código de programación avanzada e IA. Además, se mantienen temáticas de éxito como ciberseguridad, ciencia y espacio, reforzando su atractivo entre los participantes.

IA TRANSVERSAL

El programa incorpora la inteligencia artificial como eje transversal, presente en más de la mitad de los itinerarios, lo que posiciona a Zaragoza a la vanguardia de la educación tecnológica en edades tempranas.

A ello se suman actividades complementarias impulsadas junto a colaboradores. Uno de ello es desafío con drones, que es una propuesta innovadora de Fundación hiberus; los talleres de robótica con Amazon Think Big Space; y el nuevo reto de emprendimiento en La Terminal.

Estas experiencias permiten a los jóvenes aplicar conocimientos en contextos reales, fomentando habilidades clave como la innovación, la resolución de problemas y el trabajo en equipo.

CONCILIACION FAMILIAR

Como es habitual, la participación de los niños y jóvenes en Etopia Kids lleva aparejada la posibilidad de servicios de madrugadores y de comidas, como complemento de conciliación para las familias. De esta manera, es posible adelantar la llegada a las 8:00h con un coste adicional de 5euro y debe solicitarse en la inscripción.

El servicio de comedor es opcional y corre a cargo de una empresa especializada en catering escolar. El horario de este servicio es de 14.00 a 15.00 horas. El precio por semana --5 comidas-- es de 27 euros y solamente se pueden contratar semanas completas. Se podrán atender necesidades especiales si se indican en el apartado de observaciones de la inscripción.

También existen descuentos por inscripción temprana, hasta el 3 de mayo, con un 10 por ciento sobre el precio --no incluido en comedor y madrugadores--. Desde el 3 de mayo, se activará el descuento de todos los años del 10 por ciento de descuento a partir de la segunda inscripción: 2 niños o más en 1 semana o 1 niño, 2 semanas o más.

MODELO AVALADO

El crecimiento de Etopia Kids en los últimos años respalda la apuesta del Ayuntamiento de Zaragoza y Fundación hiberus con alrededor de 900 asistentes en las dos últimas ediciones.

Además, con la intención de democratizar su alcance se han lanzado programas de becas, 50 en esta próxima edición, así como otras evidencias que refuerzan este formato, como la alta viabilidad de los itinerarios, por encima del 80 por ciento, y la consolidación del impacto en nuevas vocaciones STEAM.

Etopia Kids también evidencia desafíos como la brecha de género, que el Ayuntamiento de Zaragoza continúa abordando con medidas específicas para fomentar la participación femenina.

El consistorio no solo organiza unas colonias tecnológicas, sino que impulsa una estrategia de ciudad basada en el conocimiento, la innovación y la igualdad de oportunidades.

La iniciativa sitúa a Zaragoza como un referente en la formación de nuevas generaciones preparadas para un entorno digital en constante evolución, apostando por una educación que combina tecnología, creatividad y valores. La colaboración con Fundación hiberus permite enriquecer los contenidos y garantizar una propuesta pedagógica de alto nivel, alineada con las demandas del mercado tecnológico y los retos sociales actuales.

FUNDACIÓN HIBERUS CONECTA PERSONAS Y TECNOLOGÍA

Fundación hiberus es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para generar un impacto positivo en la sociedad a través de la unión entre personas y tecnología con el objetivo de construir un futuro con más oportunidades para todos.

Nace en 2019 en el seno de la empresa tecnológica hiberus y actúa como canal de retorno del conocimiento, la innovación y la experiencia que la compañía tecnológica desarrolla en sus proyectos en Europa, Latam, Marruecos y EEUU.

Fundación hiberus promueve el uso de la tecnología como un medio transformador al servicio de las personase impulsa iniciativas que fomentan la inspiración tecnológica, la empleabilidad digital, el emprendimiento, las vocaciones STEAM y el desarrollo de proyectos con impacto social.