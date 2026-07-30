Eva Valle destaca a Huesca y Walqa como ejemplo del crecimiento del ecosistema tecnológico aragonés

La consejera de Economía, Competitivida y Empleo, Eva Valle, se ha reunido con la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, tras firmar el libro de Honor del Ayuntamiento - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, ha destacado este jueves a Huesca y al Parque Tecnológico Walqa como "ejemplo del crecimiento del ecosistema tecnológico aragonés" y del impacto que la implantación de grandes proyectos, como el centro de datos de Amazon Web Services (AWS), está teniendo sobre el tejido empresarial y el empleo.

Valle se ha expresado así tras reunirse con la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, en el Ayuntamiento de la capital altoaragonesa, donde ha firmado en el Libro de Honor de la ciudad, antes de visitar las instalaciones del parque tecnológico y conocer de primera mano la actividad de empresas como Stulz y Podoactiva.

Ha señalado que Huesca constituye un referente para comprobar cómo la implantación de centros de datos repercute en la economía local y ha subrayado el crecimiento experimentado por Walqa desde la llegada de AWS.

En este sentido, Valle ha explicado que el parque ha pasado de albergar 51 empresas en 2022 a las 89 actuales, lo que supone un incremento del 74%, mientras que el número de trabajadores ha aumentado un 66%, al pasar de 542 a 902. Además, ha resaltado la reducción de la deuda del parque en un 32% durante el último año.

Como muestra de ese dinamismo, ha apuntado que las empresas instaladas en Walqa mantienen actualmente abiertas 35 ofertas de empleo, la mayoría vinculadas a perfiles tecnológicos relacionados con los centros de datos.

EFECTO TRACTOR DE LAS INVERSIONES

Eva Valle ha insistido en que uno de los principales objetivos del Ejecutivo autonómico es que las inversiones tengan un impacto directo sobre la sociedad aragonesa.

"Tenemos que conseguir que las inversiones lleguen al conjunto de la sociedad. Tiene que ser un efecto tractor para mejorar la vida de los aragoneses y aquí está un ejemplo", ha afirmado, resaltando el desarrollo del ecosistema tecnológico oscense y la capacidad de proyectos como el de Amazon Web Services para atraer nuevas empresas, generar empleo cualificado y consolidar nuevas actividades económicas.

UN PARQUE EN EXPANSIÓN

Desde 2023, Walqa ha consolidado su crecimiento como uno de los principales polos tecnológicos de Aragón. Entre los hitos alcanzados figura la ampliación de su superficie, que pasará de las 25 hectáreas actualmente urbanizadas a un total de 86 hectáreas tras la venta de 287.841 metros cuadrados destinados al centro de datos de Amazon Web Services, cuyas obras comenzaron hace más de un año.

Este desarrollo ha favorecido también la creación de un clúster especializado en centros de datos, con la implantación de empresas de soporte y servicios como Stulz, Itercom, Aecom, Carbonell Figueras, Securitas o Levitec.

A ello se suma el elevado nivel de ocupación de los edificios del parque. Los inmuebles Ramón y Cajal y María Josefa Yzuel se encuentran al completo, mientras que el edificio Félix de Azara ronda el 80% de ocupación. Además, varias compañías han confirmado la construcción de instalaciones propias y recientemente ha abierto sus puertas Podoactiva Sportech.

MEJORA DE LA CONECTIVIDAD

Durante la visita también se ha remarcado la puesta en marcha, el pasado 26 de junio, de la línea de autobús urbano que conecta Walqa con distintos puntos de Huesca, una actuación que responde a una reivindicación histórica del parque tecnológico.

El servicio, fruto de un convenio entre el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Huesca y la Entidad Urbanística de Conservación, enlaza el parque con la Escuela Politécnica, el IES Pirámide, el Hospital San Jorge y el centro de la ciudad, mejorando la accesibilidad para trabajadores y visitantes y contribuyendo a reducir el uso del vehículo privado.