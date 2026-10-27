Eva Valle: "El Gobierno central sólo maquilla las condiciones del decreto de centros de datos"

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, ha clausurado la jornada de AWS. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, ha afirmado este martes que "el decreto que el Gobierno acaba de dar a conocer es un simple maquillaje".

Así se ha expresado Valle tras las últimas informaciones del Ministerio de Transición Ecológica que aseguran que se ha remitido al Consejo de Estado el proyecto definitivo que regula los centros de datos.

La consejera, que ha participado en el encuentro 'Creciendo juntos, colaboración, innovación y escala para impulsar el desarrollo local', organizado por AWS, ha reiterado la necesidad "de paralizar la aprobación de un decreto que abunda en las condiciones lesivas hacia el sector. Hay que abordar con calma y sentido común este decreto porque nos jugamos mucho y ese debate tiene que hacerse después de las elecciones".

Valle ha destacado también que "aunque se incorpora algunos cambios se mantienen las condiciones más restrictivas y en la práctica vemos como el real decreto se centra en intentar retirar la actividad de los centros de datos de la red de transporte por un problema de insuficiente inversión y, sobre todo, por agenda política".

La consejera ha indicado asimismo que la propia nota de prensa del Ministerio muestra que "las condiciones son muy difíciles de cumplir ya que se incluye un régimen mucho más laxo para todas aquellas inversiones vinculadas a centros de datos con Europa y gigafactorias como la que el Gobierno promueve en Cataluña".

ENCUENTRO

Las declaraciones de la consejera de Economía se han producido en clausura del encuentro 'Creciendo juntos, colaboración, innovación y escala para impulsar el desarrollo local' organizado por AWS.

En dicho encuentro se ha presentado un estudio Estudio de Impacto Económico y Empresarial de la Región de Infraestructura de AWS en Aragón realizado por GfK.

Dicho estudio, basado en entrevistas a proveedores de los centros de datos de AWS y a una muestra aleatoria de empresas aragonesas de los mismos sectores que no trabajan con la compañía, el estudio revela que el 52,5% de los proveedores ha aumentado su facturación desde que trabaja con la compañía, con un incremento medio del 35,7% entre quienes declaran un impacto positivo, más de 15 puntos por encima de los no proveedores (20%).

El 53% reporta un aumento de su beneficio neto --con un incremento mediano del 20%--, frente a solo el 33% de los no proveedores. Un 11,9% de los proveedores de AWS ya trabaja o está en proceso de hacerlo para otras Regiones de AWS en el mundo.