Evacuado un montañero accidentado en el descenso del Paso de los Sarrios-Brecha de Rolando, en Fanlo (Huesca)

1096134.1.260.149.20260614204837 EL GREIM de Panticosa, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061 rescatan a un senderista accidentado tras caerse en el camino que conduce al Refugio de Respumoso. - GUARDIA CIVIL

HUESCA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado este pasado sábado a un montañero de 46 años y vecino de la Comunidad de Madrid que había sufrido diferentes contusiones a causa de una caída durante el descenso del Paso de los Sarrios -Brecha de Rolando, en el término municipal de Fanlo, en Huesca, una zona en la que todavía hay nieve.

En su auxilio se movilizaron el GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Benasque y el médico del 061 y tras sobrevolar la zona y localizarlo, lo evacuaron hasta el refugio de Bujaruelo, donde continuó por sus propios medios con la indicación de acudir a un centro médico.

Es uno de los 13 rescates que han llevado a cabo los grupos de rescate e intervención en montaña GREIM de la Guardia Civil en el Pirineo aragonés entre el lunes 8 de junio y este domingo 14, periodo en el que han auxiliado a 16 personas, la mayoría afectadas por lesiones articulares fruto de caídas.

El pasado lunes 8 montañero de 47 años, vecino de la provincia de Murcia, tuvo que ser evacuado durante el descenso del pico Posets, en Eriste tras tropezar y clavarse un crampón en un gemelo.

La siguiente salida de la Guardia Civil no tuvo lugar hasta el jueves 11 de junio, cuando el GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061 rescataron a un montañero de 26 años y nacionalidad francesa que sufría varios cortes en una pierna tras tropezar y caer en la Brecha de Rolando, en el Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido, en Fanlo. Fue evacuado y trasladado en la aeronave hasta la helisuperficie de Boltaña y posteriormente fue llevado al aeropuerto de Huesca-Pirineos, donde le esperaba una ambulancia para trasladarlo al hospital San Jorge de Huesca.

El día 12 se llevaron a cabo tres rescates, el de un senderista belga de 47 años con una fractura de tobillo en el sendero GR-11 de Bujaruelo, en Torla, --fue llevado al Hospital de Barbastro--; y el de un montañero de 53 años y vecino de Castellar del Vallés (Barcelona) que presentaba policontusiones tras verse alcanzado por el deslizamiento de una pendiente en el pico Infiernos, en Panticosa. En su caso lo llevaron al Hospital San Jorge de Huesca.

Y en tercer lugar se auxilió a dos senderistas vecinos de Madrid, un hombre de 53 años y una mujer de 51 años porque el hombre tropezó y sufrió un esguince de rodilla en las cercanías del Refugio de Bachimaña, en Panticosa.

CINCO RESCATES EN MENOS DE CUATRO HORAS

El sábado la Guardia Civil hizo frente a la jornada más ajetreada con cinco rescates concentrados en menos de cuatro horas. El primer aviso se recibió a las 11.55 horas en el que se informaba de dos senderistas de nacionalidad española en apuros, un hombre y una mujer de 54 años, que en su caso presentaba una fractura de muñeca tras caerse en el sendero circular Fajas de Mascún, en Bierge.

Más tarde la llamada de auxilio llegó de la Cresta Salenques-Tempestades, en Benasque. Allí otra pareja llegada de Madrid, un hombre de 53 años y una mujer de 51 años, requería la asistencia de la Guardia Civil porque el varón sufría un esguince de rodilla fruto de otro tropiezo.

Además, el GREIM de Panticosa, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061 rescataron a un senderista 60 años y vecino de Zaragoza aquejado de un esguince de tobillo a causa de una caída en el sendero que conduce al Refugio de Respomuso, en Sallent de Gállego. Tras evacuarlo fue traslado al Hospital de Jaca.

El cuarto llegó del Ibón de Iserías, en Canfranc, donde un hombre de 59 años, vecino de Ordicia (Guipúzcoa), había sufrido una luxación de hombro por una caída, mientras la jornada la cerró la asistencia al montañero socorrido en el Paso de los Sarrios.

Por último, este domingo 14 de junio el GREIM de Panticosa ha rescatado en primer lugar a una senderista de 65 años y vecina de Zaragoza que sufría una luxación en un dedo de la mano tras caerse en el camino de Panticosa a Lanuza. Luego ha acudido a la llamada que informaba de la situación de una barranquista de 49 años vecina de Algemesí (Valencia) que presentaba una luxación de tobillo después de haberse caído en el barranco de Forronias, en Panticosa.

Por último, a las 16.55 horas el GREIM de Benasque ha salido en ayuda de un montañero que había quedado enriscado fruto del agotamiento en el pico La Tuca de Culebras, en Benasque.