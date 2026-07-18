Excarcelan a una mujer tras el choque por alcance de dos camiones en la AP-2 en La Almolda

Uno de los vehículos implicados en el accidente de tráfico ocurrido este sábado en la AP-II en La Almolda. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida en un accidente de tráfico ocurrido como consecuencia de un choque por alcance entre dos camiones en la AP-2 a la altura de La Almolda (Zaragoza).

Los conductores de ambos vehículos han salido ilesos, pero la copiloto de uno de ellos ha tenido que ser excarcelada por los bomberos de la Diputación de Zaragoza y ha sido trasladada en helicóptero hasta un centro hospitalario.

El siniestro ha obligado al corte de la AP-2, entre los puntos kilométricos 67 y 53, sentido Zaragoza, por lo que se está dando paso alternativo por la N-II.

El aviso ha sido recibido sobre las 11.00 horas.