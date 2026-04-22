Las exportaciones aragonesas crecen un 5,7% en febrero y consolidan un saldo comercial positivo

Archivo - Un potro lleva un contenedor para colocarlo en la plataforma ferroviaria - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones aragonesas ha crecido en febrero un 5,7% respecto al mismo mes del año anterior, alcanzando los 1.309 millones de euros. El ranking de ventas al exterior ha estado encabezado por el sector del automóvil, con 316,4 millones de euros, un 24,2 por ciento.

Le siguen el sector de la alimentación, bebidas y tabaco, con 267,1 millones, un 20,4 por ciento; y los bienes de equipo, con 246,3 millones, el 18,8 por ciento.

En conjunto, estos tres sectores concentraron más de seis de cada diez euros exportados por la comunidad. El principal impulso de las exportaciones en este período provino del sector de la automoción, que experimentó un incremento del 53,28 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

También destaca el buen comportamiento de los bienes de equipo, que registraron una subida del 12,99 por ciento. Por su parte, las importaciones aragonesas cayeron un 5,9 por ciento interanual, situándose en 1.212,2 millones de euros.

En este apartado, los bienes de equipo lideraron el gasto con 362,2 millones (29,9%), seguidos por las manufacturas de consumo, con 243,7 millones (20,1%), y el sector del automóvil, con 214,8 millones (17,7%).

En cuanto a la evolución de las importaciones por sectores, los bienes de equipo registraron un descenso del 6,09 por ciento y las manufacturas de consumo una caída del 21,73 por ciento, mientras que el sector del automóvil incrementó sus cifras un 4,13 por ciento.

Como resultado de esta evolución, Aragón cerró el mes con un saldo comercial positivo de 96,9 millones de euros. La tasa de cobertura --indicador que mide en qué proporción las exportaciones financian las importaciones-- se ha situado en el 108 por ciento para la región.