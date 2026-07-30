La exposición itinerante 'Alma de Aragón' llevará el fondo histórico de las Cortes autonómicas al territorio

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro; el secretario primero del Parlamento, Gerardo Oliván; y la jefa del servicio de Documentación, Biblioteca, Archivo y Fondo Antiguo de las Cortes, Reyes Serrano. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, ha presentado este jueves la exposición itinerante 'Alma de Aragón', que llevará al territorio documentos del fondo histórico del Parlamento regional para acercar a la ciudadanía el legado de la Cámara. Esta iniciativa de Navarro cuenta con el apoyo unánime de la Mesa de las Cortes, que ha dado el visto bueno este jueves.

"Me comprometí con los aragoneses a impulsar el legado de Aragón y a compartirlo" con toda la ciudadanía, ha recordado Navarro en rueda de prensa celebrada en la capilla de San Martín del Palacio de La Aljafería.

La Presidencia de las Cortes ya ha puesto en marcha el proyecto 'Aljafería viva' para conservar y rehabilitar el patrimonio, con trabajos ya iniciados en la Torre del Trovador y actuaciones en la señalética, la iluminación o el paisajismo. "Hoy lanzamos otro proyecto", ha celebrado.

María Navarro ha hecho notar que el fondo histórico del Parlamento "es muy rico" y se ha mostrado convencida de que "tiene que salir al territorio: Estamos comprometidos con la despoblación, con compartir nuestro fondo histórico, nuestro patrimonio, con todos los municipios de Aragón", que "al final es nuestra identidad, nuestra historia".

Todos los Ayuntamientos que lo soliciten firmarán un convenio con la Presidencia de las Cortes para recibir y exponer, temporalmente, nueve documentos del fondo histórico de forma gratuita, aunque tendrán que pagar los gastos de desplazamiento y los seguros.

Además, "la idea de la Mesa es contar la Historia de Aragón en todos los municipios donde hayan acontecido hechos históricos relevantes", como es el caso de Zaragoza, Caspe, Daroca, Huesca, Jaca o Alcañiz, donde si los Gobiernos locales lo solicitan se ampliará la exposición.

"Por primera vez llevamos el fondo documental al territorio", ha celebrado Navarro, puntualizando que desde 1997 hasta 2014 Ibercaja ha patrocinado un total de 20 exposiciones del fondo histórico, en la capilla de San Martín, con materiales de las Cortes medievales y el Reino de Aragón.

Llevar el fondo histórico al territorio es "una deuda que tiene la institución con los pueblos, con nuestros municipios, con un eje de aragonesismo que vamos a intentar implementar en todos los proyectos, que es la lucha contra la despoblación", un "foco" de numerosas actuaciones de los grupos parlamentarios. "Tanto la Mesa como los 67 diputados estamos comprometidos con la despoblación", ha continuado la presidenta del Parlamento.

DOCUMENTOS

La exposición incluye documentos de los siglos XVI al XVIII, con una cobertura territorial "muy diversa". Una de las obras es la 'Novissima Aragoniae Regni Tabula' uno de los mapas más representativos del Reino de Aragón, "que durante los siglos XVII y XVIII ayudó a proyectar la imagen de nuestro territorio más allá de nuestras fronteras".

La segunda pieza muestra cómo se veía Aragón desde la Europa ilustrada del siglo XVIII, "un reflejo del interés que despiertan nuestros territorios y nuestra historia".

También se expondrán los 'Fueros, observancias y actos de las Cortes del Reino de Aragón', "una de las bases jurídicas e institucionales que durante siglos ayudaron a construir Aragón y a definir una parte esencial de nuestra identidad".

Asimismo, se podrá ver la 'Coronación de los serenísimos reyes de Aragón", obra publicada en 1641, que "nos acerca a las ceremonias de la coronación y al funcionamiento de las Cortes, dos elementos fundamentales de la historia institucional aragonesa", ha explicado Navarro.

A continuación, los 'Anales de la Corona de Aragón' de Jerónimo Zurita, "una de las grandes joyas de nuestra historiografía", publicada en el siglo XVI, "una referencia indispensable para conocer la Historia de Aragón".

'Alma de Aragón' incluye las inscripciones de los retratos de los reyes de Aragón, que "muestra cómo Aragón conservó y transmitió la memoria de sus reyes y de sus instituciones a través de relatos".

Otro documento es 'Pedro III y la defensa de Aragón', "uno de los episodios más destacados de la Historia medieval aragonesa, la defensa del Reino frente a las amenazas exteriores y la afirmación de su propia identidad".

Se podrá contemplar 'La aragonesa', "una imagen que nos acerca a la cultura popular y a las tradiciones de Aragón, una mirada de cómo los aragoneses eran vistos y representados en Europa en el siglo XIX" y, por último, "nuestra querida Virgen del Pilar", una obra de 1639 "que une Historia, identidad y devoción en torno a uno de los símbolos más universales y queridos por todos los aragoneses, nuestra Virgen del Pilar".

"Todos estos proyectos que vamos a ir presentando, que ya hemos lanzado dos, tienen un eje común, que es impulsar el legado aragonés y abrirlo a todos los aragoneses", ha manifestado María Navarro, quien ha agradecido el trabajo de los funcionarios de la cámara "y a toda la institución".