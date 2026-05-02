La exposición del PREA muestra en Zaragoza cómo Aragón impulsa la reforestación y la recuperación de sus bosques

La exposición itinerante del PREA comenzó a exhibirse en Aragón en diciembre de 2025. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La exposición itinerante dedicada al Plan de Reforestación de Aragón (PREA 2024-2027) se presenta en Zaragoza como una oportunidad para acercar a la ciudadanía los desafíos y oportunidades de la recuperación forestal en la Comunidad. La muestra podrá visitarse del 5 al 30 de mayo en el Centro de Documentación del Agua y del Medio Ambiente (CDAMAZ) del Ayuntamiento de Zaragoza.

Impulsado por la Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, el PREA constituye la hoja de ruta para avanzar hacia un territorio más verde y sostenible en los próximos años.

El plan plantea objetivos ambiciosos, como la plantación de más de dos millones de árboles y la actuación en al menos 2.000 hectáreas, con un triple propósito: mitigar el cambio climático, restaurar hábitats forestales degradados y proteger el suelo frente a la erosión.

Desde su puesta en marcha, el plan ha permitido ya la plantación de alrededor de 840.000 árboles en distintas zonas de Aragón, mediante actuaciones que combinan repoblación forestal, restauración de espacios degradados y mejora de la resiliencia de los ecosistemas. Estas intervenciones se están desarrollando en las tres provincias aragonesas, tanto en montes de utilidad pública como en otras áreas estratégicas, adaptando las especies y técnicas a las condiciones climáticas y del terreno.

Además de su impacto ambiental, el PREA también busca contribuir al desarrollo rural y a la generación de empleo, reforzando el vínculo entre sostenibilidad y territorio. Aragón cuenta con más del 57% de su superficie cubierta por terreno forestal, pero más de un millón de hectáreas carecen todavía de arbolado, lo que evidencia el amplio margen de actuación del plan.

La exposición permite conocer de forma divulgativa los principales ejes del PREA, las especies que se están utilizando en las repoblaciones, su valor ecológico y genético, así como la importancia del seguimiento y cuidado de los bosques a largo plazo. También incorpora contenidos didácticos y curiosidades que ayudan a comprender el papel de la gestión forestal en el presente y el futuro de Aragón.

En el marco de la programación, el lunes 11 de mayo, a las 18:00 horas, tendrá lugar una charla informativa dirigida al público general. La sesión ofrecerá una visión del contexto histórico de la repoblación forestal en Aragón y de las técnicas actuales, con las intervenciones de Ignacio Pérez-Soba, director del Servicio Provincial de Medio Ambiente y Turismo de Zaragoza y decano del Colegio de Ingenieros de Montes en Aragón, y Álvaro Hernández, jefe de Sección de Sanidad Forestal.

VISITAS GUIADAS TODOS LOS MIÉRCOLES

Asimismo, todos los miércoles del mes de mayo, a las 18.00 horas, se celebrarán visitas guiadas gratuitas a la exposición a cargo de personal experto. Para asistir es necesaria inscripción previa a través del teléfono 976 726 087 o del correo electrónico cdama-recepcion@zaragoza.es.

Esta iniciativa se enmarca en la colaboración institucional entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza para acercar a la ciudadanía proyectos estratégicos en materia de sostenibilidad y fomentar la sensibilización ambiental a través de espacios públicos como el CDAMAZ. El centro abre de lunes a viernes, de 9:30 a 20:30, y los sábados, de 9.30 a 13.30 horas.