Fallece Juan Antonio de Andrés, cuarto presidente de la Diputación General de Aragón

Juan Antonio de Andrés, cuarto presidente de la Diputación General de Aragón, ha fallecido este martes, ha informado el Gobierno de Aragón.

El presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, ha lamentado la noticia y ha trasladado su pésame a su familia y allegados. Este miércoles decretará tres días de luto oficial que se iniciarán a las 12.00 horas.

De Andrés nació en 1942 y perteneció a la Unión del Centro Democrático (UCD). Fue investido presidente el 20 de diciembre de 1982 y tomó posesión del cargo el día 30 de ese mes, cargo que ostentó hasta las primeras elecciones autonómicas de 8 mayo de 1983, que él mismo organizó y que conllevaron un cambio político, así como la constitución de las primeras Cortes de Aragón y el inicio de una nueva etapa del Gobierno autónomo.

Previamente había desempeñado el cargo de consejero de Sanidad en el Gobierno presidido por Gaspar Castellano de Gastón. Además será recordado por la campaña que puso en marcha para promocionar el Estatuto de Autonomía que tenía como lema 'Potenciar nuestro Estatuto es competencia de todos'.

Ya en aquellos años De Andrés entendió que hacían falta instrumentos fuertes jurídicos y financieros para llevar adelante lo que Aragón necesitaba para prosperar.