Fallecen seis personas en dos accidentes de tráfico ocurridos este martes en las carreteras aragonesas

Accidente de tráfico entre una furgoneta y un vehículo articulado en la carretera N-122, en el término municipal de Agón. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA.

ZARAGOZA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis personas han fallecido en dos accidentes de tráfico ocurridos este martes, 2 de junio, en las carreteras aragonesas, en los términos municipales de Agón (Zaragoza) e Ilche (Huesca).

Un hombre de 47 años de edad, una joven de 17 años y un bebé de cuatro meses han fallecido al colisionar la furgoneta en la que circulaban con un vehículo articulado, en la carretera N-122, a la altura de Agón.

El siniestro ha tenido lugar a las 15.00 horas en el punto kilométrico 53,00 de la citada vía, y el conductor del camión ha resultado ileso, han informado la Guardia Civil y la Diputación de Zaragoza.

El equipo de investigación de siniestros viales del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zaragoza ha instruido las diligencias para determinar las causas del siniestro.

Efectivos de Bomberos de los Parques de Tauste y Tarazona de la DPZ, así como Protección Civil, continúan trabajando en la zona hasta retirada de vehículos.

FRONTOLATERAL

Anteriormente, a las 08.45 horas se ha producido una colisión frontolateral entre una furgoneta y un camión rígido en el punto kilométrico 9,00 de la carretera A-1223, entre Monzón y Poleñino, a la altura de Ilche (Huesca), falleciendo tres ocupantes de la furgoneta, de 56, 65 y 75 años, vecinos de Mequinenza (Zaragoza).

Otros dos ocupantes de la furgoneta, de 62 y 65 años y también vecinos de Mequinenza, permanecen en estado grave y el conductor del camión, de 47 años y vecino de Zaragoza, ha resultado herido leve.

Todos los heridos han sido trasladados en ambulancia medicalizada del servicio de urgencias 061, al hospital de la localidad de Barbastro (Huesca). Los servicios funerarios han transportado los cuerpos de los tres fallecidos al Hospital Provincial --sede Instituto Medicina Legal-- de Huesca.

La Guardia Civil ha cortado la carretera A-1223, dando paso alternativo hacia la autovía A-22 y carretera nacional N-240.

En el lugar se ha personado dos patrullas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Binéfar, Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Barbastro, dotación de bomberos, ambulancias del servicio de emergencias 061 y mantenimiento de carreteras. El Equipo de Siniestros Viales (EIS), con base en Huesca, investiga las causas del siniestro vial.