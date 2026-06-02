Fallecen tres personas, una de ellas bebé, en un accidente de tráfico en la N-122, en Agón (Zaragoza)

Accidente de tráfico entre una furgoneta y un vehículo articulado en la carretera N-122, en el término municipal de Agón. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA.

ZARAGOZA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 47 años de edad, una joven de 17 años y un bebé de cuatro meses han fallecido este martes al colisionar la furgoneta en la que circulaban con un vehículo articulado, en la carretera N-122, en el término municipal de Agón.

El siniestro ha tenido lugar a las 15.00 horas en el punto kilométrico 53,00 de la citada vía, han informado la Guardia Civil y la DPZ. El conductor del camión ha resultado ileso.

El equipo de investigación de siniestros viales del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zaragoza ha instruido las diligencias para determinar las causas del siniestro.

Efectivos de Bomberos de los Parques de Tauste y Tarazona de la DPZ, así como Protección Civil, continúan trabajando en la zona hasta retirada de vehículos.