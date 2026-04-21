Falta de pediatra en el Campo de Daroca: Aragón-Teruel Existe exige solución urgente a Sanidad

Archivo - Calle Mayor de Daroca. - EUROPA PRESS - Archivo

DAROCA (ZARAGOZA), 21 (EUROPA PRESS)

Aragón-Teruel Existe ha protestado por la falta de pediatra en la Comarca zaragozana del Campo de Daroca y ha exigido a la Consejería de Sanidad del Gobierno autonómico una solución "urgente" para garantizar una atención adecuada para los alrededor de 400 niños y niñas de la zona.

Por este motivo, este grupo parlamentario ha registrado una pregunta parlamentaria al consejero de Sanidad en funciones, José Luis Bancalero, para conocer qué medidas va a realizar para garantizar la cobertura de este especialista en el Centro de Salud de Daroca.

Así lo ha explicado la consejera comarcal de Aragón Existe en la Comarca Campo de Daroca y alcaldesa de Berrueco, Carmen Ballestín, quien ha puesto en evidencia el malestar que esta situación ha generado entre los padres y madres de la zona.

"Ya de por sí el servicio era muy deficitario porque solo había consultas los jueves, pero si nos quitan el pediatra están condenando a nuestros pueblos", ha apuntado.

El Área de Salud de Daroca se engloba dentro del Sector Salud de Calatayud y presenta una población de 4.000 vecinos, de los cuales casi 400 --un 10%-- son menores de 14 años por lo que su atención primaria debe de realizarse por parte de un pediatra.

En el caso del Centro de Salud de Daroca el pediatra solo pasa consulta los jueves. El 19 de febrero de este año, este profesional se trasladó a otro destino y la profesional que cubrió esa vacante está actualmente de baja laboral por maternidad, han informado desde la formación.

"La respuesta del Servicio Aragonés de Salud (Salud) ante esta situación ha sido cancelar durante todo 2026 las citas médicas y, en lugar de contratar un sustituto, se ha indicado a los padres y madres que se desplacen al Hospital de Calatayud para que los 400 niños y niñas del Campo de Daroca reciban allí la atención médica que necesitan", han añadido.

INDIGNACIÓN ENTRE PADRES Y MADRES

Ante esta situación, Ballestín ha recordado que "el acceso a los servicios públicos deben estar garantizados en todo el territorio y ahora mismo los vecinos y vecinas del Campo de Daroca no tienen garantizado el acceso a un pediatra y, por la solución dada por el Salud, parece que no hay intención de garantizar el derecho a la salud".

"Llevamos varias semanas sin pediatras y esta es la clara demostración que el mundo rural no tenemos los mismos derechos que la gran ciudad, ser pocos no resta derechos", ha aseverado.

Asimismo, la consejera comarcal de Aragón Existe y alcaldesa de Berrueco ha insistido en el "profundo malestar" que se ha instalado en la comarca, llevando a los padres y madres a iniciar una recogida de firmas para exigir una atención pediátrica adecuada.

"Entendemos y respaldamos completamente el malestar de los padres y madres y exigimos una solución urgente a esta situación", ha finalizado.