Faustino', de Germán Mairen, gana el Premio Especial del Jurado en el 30º Festival de Cine de La Almunia

Foto de familia de los premiados en el Festival de Cine deFestival de Cine de La Almunia - FESCILA

LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA (ZARAGOZA), 17 (EUROPA PRESS)

'Faustino', del madrileño Germán Mairén, se ha llevado el premio especial del jurado a Mejor Cortometraje en el XXX Festival de Cine de La Almunia, que ha batido su registro de asistencia con cerca de 3.500 espectadores a lo largo de una semana de programación dedicada a la idea de 'Cómo hemos cambiado', una reflexión sobre la evolución tanto de La Almunia y sus vecinos y vecinas como del propio cine español.

Durante estos días, el público ha podido disfrutar de una intensa programación compuesta por cortometrajes, largometrajes y mesas redondas en torno al séptimo arte.

El festival ha contado además con la presencia de figuras destacadas el panorama audiovisual nacional como Fernando León de Aranoa y Elena Anaya (premios Florián Rey 2026), así como Ramón Barea y Gemma Blasco (premios Villa de La Almunia).

En la mesa redonda del miércoles participaron Vito Sanz, Blanca Martínez, Anna Saura y Sara Vidorreta. Blanca Laínez, Javier Calvo, Laura Torrijos y Jorge Blas fueron ayer los protagonistas de la tarde en una mesa redonda en la que se reflexionó sobre la situación y el futuro del sector audiovisual en Aragón.

En total, el festival ha proyectado más de medio centenar de cortos y dos largometrajes, reuniendo a alrededor 3.500 espectadores en el conjunto de actividades programadas.

El director artístico del festival y presentador de la gala, Alejandro Aísa, agradeció en su discurso el trabajo de su equipo: "Detrás de cada edición hay muchísimas horas de trabajo, ilusión y compromiso. Fescila no sería posible sin el equipo humano que lo sostiene año tras año, ni sin la implicación de colaboradores, instituciones, voluntarios y vecinos que hacen suyo el festival".

El director artístico de Fescila también subrayó el valor cultural que ha adquirido el festival tras tres décadas de trayectoria: "Treinta años después seguimos demostrando que desde un pueblo también se puede generar cultura de calidad y crear un espacio donde el cine sirva para encontrarnos, emocionarnos y reconocernos como comunidad".

PALMARÉS DEL FESTIVAL

En la gala de clausura de la 30ª edición se ha puesto el foco en los directores, guionistas e intérpretes reconocidos en esta edición. Faustino, del madrileño Germán Mairén, ha sido uno de los trabajos más destacados del palmarés al alzarse con el premio especial del jurado a Mejor Cortometraje y el galardón a Mejor Interpretación para Carlos Manuel Díaz por su papel en esta obra.

Uno de los premios que otorga el festival en la muestra de Cortometrajes Adolfo Aznar es el premio Aragón Televisión al Mejor Realizador Aragonés, que ha sido para Silvia Orós por el cortometraje Ixigoleta y Bordón.

En esta ocasión, el Mejor Cortometraje Aragonés ha recaído en Jorge Blas por 'Último superviviente a bordo'. Señuelo, de la zaragozana Martha G. Ayerbe, ha recibido el Premio del Público, elegido por los espectadores durante las proyecciones de la Sección Oficial, mientras que El parque de los balas, del almuniense Mario Huerta se ha llevado el Mejor Cortometraje Comarcal.

Además, el Premio Joven de la Universidad San Jorge ha sido para 'Cap al cel', de Nicolas Solé. 'El ressò de la mirada', del mallorquín Carles Bover, se ha llevado el premio a Mejor Documental, mientras que El fantasma de la quinta, de James A. Castillo, ha sido reconocido como Mejor Cortometraje de Animación.

El Premio Futuro en Acción, patrocinado por CEMEX, al trabajo que mejor refleja la apuesta por el progreso en el entorno rural, la mitigación del cambio climático y la construcción de un mejor futuro ha recaído en la valenciana Laura García Andreu por No als poalets.

Como novedad en esta edición, el festival ha incorporado el premio 'IUCA Con-Ciencia' al mejor cortometraje de divulgación científica, impulsado en colaboración con el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA) de la Universidad de Zaragoza.

Este nuevo galardón nace con el objetivo de reconocer trabajos de divulgación científica alineados con las áreas estratégicas de investigación del instituto y que cuenten con la participación de miembros de universidades o centros de investigación. En su primera convocatoria, el jurado ha otorgado el premio al cortometraje El latido de las rocas, de Almudena Muñoz Gallego y Álvaro Berbel.

CONCURSO DE GIONES PARA CORTOMETRAJES

En la categoría libre de guiones, Mi novena musa, del navarro Sergio Serrano Castillo, se ha alzado con el Primer Premio, mientras que 7 pisos, de los valencianos Marisa Crespo y Moisés Romera, ha obtenido el segundo. 'La palabra de hoy', de la oscense Laura Torrijos Bescós, ha sido distinguido como Mejor Guion Aragonés; La sinceridad, de Agustín Sánchez Castro, natural de Salillas de Jalón (Zaragoza), ha logrado el premio al Mejor Guion Comarcal; '100.000,00euro', del sevillano Pablo Buzón Lunar, ha sido reconocido como Mejor Guion Juvenil; y 'La princesa de la virtud', del argentino Arnaldo Di Pace, se ha hecho con el galardón al Mejor Guion Hispanoamericano.

CERTAMEN ESCOPLAR

La participación de los centros educativos es uno de los pilares del festival almuniense, ya que sus orígenes están estrechamente vinculados al ámbito docente, por lo que el Certamen de Cortometrajes Escolares ocupa un lugar destacado en su programación.

En esta edición, el trabajo ganador en la categoría de primaria nacional ha sido BookTroopers, del CEIP Leandro Alejano (Cilleros, Cáceres), mientras que a nivel autonómico el reconocimiento ha recaído en Sal ahí fuera, del CPEE Gloria Fuertes (Andorra, Teruel). En el caso de los centros de secundaria, La Carta, del IES Lope de Vega (Fuente Obejuna, Córdoba), se ha alzado con el premio nacional y Estoy aquí, del Lycée Français Molière de Zaragoza, ha sido distinguido en el ámbito autonómico.

SOCIO DE HONOR

La directora de producción del festival, Carmen Pemán, ha hecho entrega de la distinción como Socio de Honor a Euroservicio Moreno, en reconocimiento a su compromiso con Fescila a lo largo de los años. "Desde hace más de una década, Euroservicio Moreno se ha convertido en un colaborador cercano y fundamental para el desarrollo del festival, facilitando de manera desinteresada el vehículo de cortesía que permite el traslado de los premiados.

Su implicación, siempre discreta pero imprescindible, refleja el espíritu de colaboración que hace posible que este proyecto cultural siga creciendo", ha destacado. Con una trayectoria que se remonta a 1970 y asentados en su actual ubicación desde 1998, Euroservicio Moreno se suma así a la larga lista de entidades y personas reconocidas por su contribución al impulso del Festival de Cine de La Almunia.

El Festival de Cine de La Almunia (Fescila) nació en 1996 con una clara vocación pedagógica, poniendo desde el inicio en el centro la importante función social y cultural de esta industria. Bajo esa premisa, un grupo de vecinos trabaja desde hace tres décadas en acercar cada mayo el cine español y a sus profesionales hasta la localidad.

Cada edición de Fescila se centra en un tema monográfico que estructura la programación. Piezas claves son su certamen nacional de cortometrajes y el concurso de guiones para cortometrajes, prácticamente único en su especie en el país. Y muy presentes están las figuras de los dos cineastas nacidos en La Almunia, Florián Rey y Adolfo Aznar.

Fescila es festival colaborador en la preselección de los Premios Goya en las categorías de mejor corto de ficción, documental y de animación. Además, es el primer festival de cine declarado como Actividad de Interés Turístico de Aragón.