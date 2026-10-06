FCC ante la huelga de limpieza en Zaragoza: "La jornada es de 34 horas y el salario un 9,5% superior al medio en Aragón"

Archivo - Máquina-vehículo de limpieza de calles de Zaragoza - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dirección de la contrata de FCC Medioambiente en Zaragoza ha replicado al comité de huelga que la jornada laboral de la plantilla de limpieza pública es de "34 horas semanales" y su salario "esta por encima del salario medio en Aragón", en concreto un 9,5 por ciento.

"Basta ya de falsedades" ha enfatizado la dirección de FCC Medioambiente, en respuesta a la huelga indefinida convocada por los sindicatos CGT y CCOO en la limpieza de Zaragoza, la recogida de basura y los puntos limpios desde las 21.00 horas de este martes, 6 de octubre, con piquetes informativos en la puerta de las instalaciones de la empresa adjudicataria del servicio, FCC, en la Carretera Castellón.

Estos piquetes informativos los retomarán CGT y CCOO, para el miércoles, 7 de octubre, a las 07.00 horas, en las citadas instalaciones de FCC en carretera Castellón. Ese mismo día, han convocado una concentración a las 09.30 horas en la sala multiusos del Auditorio de Zaragoza coincidiendo con la feria de empleo que se inaugura en la ciudad.

SALARIO UN 9,5% SUPERIOR A LA MEDIA

Desde FCC han asegurado que "tampoco es cierto que no se haya incrementado el salario de la plantilla en los últimos años, ya que entre 2021 y 2024 el aumento ha sido de un 11,63%, y la nueva propuesta del 2025 al 2027 supondría un 9,4% adicional. Por tanto, desde el año 2021 hasta el año 2027, con la oferta de FCC, los salarios se incrementarían en más del 21%, ha subrayado.

Asimismo, han explicado que el salario medio de la plantilla de limpieza pública está un 9,5% por encima del salario medio en Aragón para todos los sectores. En concreto, el salario medio de estos peones oscila entre los 28.000 y los 31.500 euro, y el de los conductores entre 34.500 y 40.000 euros brutos anuales, con una jornada laboral equivalente a las 34 horas semanales (1.585 horas anuales).

En todos los puestos de trabajo y niveles los salarios de la plantilla son superiores a los niveles equivalentes publicados para el personal del Ayuntamiento de Zaragoza o de la Comunidad Autónoma de Aragón, han comparado.

Por otro lado, han indicado que "no es cierto" que FCC vaya a cobrar 10 millones de euros más que el año pasado por la prestación de los servicios. Esos 10 millones citados por los sindicatos responden al incremento de la partida presupuestaria municipal de este año respecto del anterior, para "compensar" distintos conceptos que todavía están pendientes de cobro como revisiones de precios de años anteriores, amortizaciones crecientes u otro tipo de deuda que hoy por hoy soporta la empresa.

En definitiva, FCC tiene pendiente cobrar esa partida y hasta entonces está asumiendo esos costes financieros, han aclarado.