El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de campaña. - Eduardo Sanz - Europa Press

ZARAGOZA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP y candidato de este partido a la Presidencia del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado en dos vídeos en la red social Instagram que el Ejecutivo central "da la espalda" al territorio en el Alto Aragón y "tiene una deuda con Teruel".

En el vídeo dedicado a Huesca, Feijóo ha recordado que "llevan demasiados meses paralizadas" las obras de la variante de Sabiñánigo, que "están ejecutadas al 98% y siguen sin terminar".

"Esto es lo que ocurre cuando el Gobierno de España da la espalda a un territorio", ha considerado el candidato del PP, aseverando que "Huesca necesita mucho más, defender el campo y hacerlo con hechos, aprovechar hasta la última gota de agua para producir y crear empleo".

También, "culminar el embalse de Almudévar e impulsar la regulación del Gállego y estudiar las soluciones que permitan completar los regadíos del Alto Aragón. Así está recogido nuestro plan de infraestructuras y pronto será una realidad".

"Y por supuesto, Huesca también necesita una financiación justa, que tenga en cuenta la despoblación y el coste de mantener los servicios públicos en un territorio tan extenso y tan disperso. Me comprometí hace una semana si quiero volver a hacerlo", ha expresado.

"Cuando sea presidente la despoblación será un criterio en la financiación autonómica porque hay que gobernar para todos los españoles, no sólo para quienes quieren negociar privilegios y romper la igualdad entre ciudadanos".

"Esa es la diferencia entre unos y otros: mientras el Gobierno de Sánchez se dedica a negociar su supervivencia política, hay territorios que siguen esperando las inversiones que necesitan; mientras reparte privilegios para seguir en el poder, abandona provincias como Huesca".

También ha dicho que "España no puede avanzar a dos velocidades, ni puede haber ciudadanos de primera y de segunda en función de los apoyos que necesite Pedro Sánchez", de forma que "cuando lleguemos al Gobierno, Huesca no tendrá que mendigar inversiones ni reclamar una y otra vez lo que le corresponde", sino que "tendrá un Gobierno de España que le escuche, que cumpla y que trabaje por ella. Ha llegado la hora".

DEUDA CON TERUEL

"El Gobierno de España tiene una deuda con Teruel y ha llegado el momento de saldarla: Después de ocho años de abandono, los turolenses merecéis un trato justo", lo que "empieza por una financiación autonómica que tenga en cuenta la despoblación y lo que cuesta de verdad prestar servicios públicos".

"También necesitáis que vuestras empresas puedan contratar con más facilidad y, por supuesto, infraestructuras que permitan competir. Hay que desarrollar el Corredor Cantábrico Mediterráneo y dar una alternativa industrial real a las comarcas afectadas por el cierre de la térmica de Andorra".

Y eso se suma a "una situación que Sánchez ha ignorado una y otra vez: Teruel sigue siendo la única capital de provincia sin conexión por autovía con Madrid, increíble".

En Aragón, "el Partido Popular lleva demostrando desde 2023 que se puede gestionar de otra manera, con una inversión histórica en servicios públicos y un impulso a la economía. La apuesta por la sanidad y la formación se concreta en el grado de medicina y en la apertura de los hospitales de Alcañiz y Teruel son hechos".

"Y sé que eso es lo que queréis. Estáis cansados de las promesas incumplidas. Estad seguros de que con el Partido Popular tendréis un Gobierno de España que os escuche, que os respete y que os trate como merecéis", ha anotado.

Se ha dirigido a los turolenses para aseverar que no están pidiendo "ningún privilegio", sino "que vivir en Teruel signifique tener las mismas oportunidades que el resto de los españoles y por tanto tenéis razón. Es la hora de Teruel. Es la hora del Partido Popular".