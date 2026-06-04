La Feria Internacional de la Garnacha crece para consolidar a Zaragoza como capital del vino

La alcaldesa Natalia Chueca: "Esta cita con la gastronomía y el enoturismo genera valor, ilusión y oportunidades reales para nuestra economía" - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La II Feria Internacional de la Garnacha y la Gastronomía Sostenible ha abierto este jueves sus puertas en el parque Macanaz con el objetivo de consolidar a Zaragoza como referente enoturístico y gastronómico. La cita se prolongará hasta el próximo domingo y estrena una jornada adicional respecto a su primera edición, ampliando así la oferta de actividades, degustaciones y encuentros en torno a la variedad de uva más representativa de la provincia.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha sido la encargada de inaugurar oficialmente el evento acompañada por la consejera de Cultura, Educacuón y Turismo, Sara Fernández, y por los presidentes de las denominaciones de origen Campo de Borja, Cariñena y Calatayud. Durante el acto, la regidora ha destacado el crecimiento que experimenta una feria que aspira a superar las cifras alcanzadas en 2025, cuando más de 40.000 personas visitaron el recinto.

Chueca ha subrayado que Zaragoza trabaja para convertirse en un destino gastronómico y enoturístico de referencia, una estrategia reforzada recientemente tras la designación de la ciudad como Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO. Según ha señalado, esta distinción se suma al proyecto Zaragoza Capital Mundial de la Garnacha, impulsado por el Ayuntamiento junto a las denominaciones de origen de la provincia.

La alcaldesa ha recordado que la inciativa nació hace apenas dos años como una propuesta para aprovechar el potencial de una variedad de uva que se encuentra entre las más importantes del mundo. "Cuando alguien piense en garnacha queremos que piense en Zaragoza", ha afirmado durante su intervención.

La segunda edición llega con importantes novedades. La feria amplía su duración a cuatro jornadas, incrementa el número de participantes hasta las 22 bodegas y entidades, refuerza la programación gastronómica y musical y crea una nueva zona profesional destinada a favorecer el contacto entre bodegas, hosteleros, agentes turísticos y empresas vinculadas al sector.

UNA FERIA QUE UNE VINO, GASTRONOMÍA Y TERRITORIO

Durante el acto inaugural, el presidente de la Denominación de Origen Cariñena, Antonio Serrano, ha agradecido la apuesta realizada por el Ayuntamiento y ha destacado que la feria representa "mucho más que un evento", al convertirse en una herramienta de promoción económica, turística y cultural para las tres denominaciones de origen zaragozanas.

Serrano ha señalado que iniciativas de este tipo permiten acercar el vino a nuevos públicos mediante formatos más actuales y experienciales, vinculando la garnacha con la gastronomía, el turismo y la sostenibilidad. También ha defendido el papel de la feria como escaparate conjunto para mostrar la riqueza y diversidad de los territorios vitivinícolas de Zaragoza.

La presencia de bodegas de Campo de Borja, Cariñena y Calatayud vuelve a ser uno de los pilares del evento. A ellas se suman este año otras bodegas aragonesas procedentes de la D.O. Somontano, la Asociación de Vinos de la Tierra de Aragón y la D.O. Pago Aylés.

Como novedad, la edición de 2026 incorpora además una región invitada, la Denominación de Origen Vinos de Madrid, reforzando el intercambio de experiencias entre territorios productores y ampliando la dimensión nacional de la feria.

En total participan bodegas como Care, Grandes Vinos, San Valero, Paniza, Luis Marín, Libre y Salvaje, Esteban Martín, Aragonesas, Borsao, San Alejandro, Sommos Garnacha, La Dolores, Enate, Otto Bestué o Carlos Valero, entre otras, configurando una representación muy amplia del panorama vitivinícola aragonés.

MACANAZ SE TRANSFORMA EN EL JARDÍN DE LA GARNACHA

El recinto vuelve a situarse junto al Jardín de la Garnacha, en pleno parque de Macanaz. Allí se han instalado las casetas de la bodegas participantes, espacios de degustación y venta, una zona picnic, un mercado boutique y diferentes áreas de ocio y descanso para los visitantes.

Entre las novedades destaca un gran túnel de la garnacha de cinco metros de longitud diseñado con efectos visuales inmersivos, además de un nuevo photocall formado por tres copas gigantes de vino y varios arcos temáticos dedicados a las distintas denominaciones de origen.

La programación musical también gana protagonismo. El escenario Vibra Garnacha acogerá actuaciones de grupos aragoneses como The Cucumbers, Mabuse y los Compayos, La Máquina de Turing o The Bronson, además de sesiones de DJs como Alex Melero, Zoe, Dani Tella o Nerea Lucky.

La gastronomía vuelve a ocupar un lugar destacado gracias a la iniciativa GastroGarnacha, que desde el pasado fin de semana ofrece promociones especiales de tapa más vino y menús maridados en numerosos bares y restaurantes de Zaragoza en colaboración con Horeca y Cafés y Bares.

El objetivo es extender el impacto de la feria más allá de Macanaz e implicar a toda la ciudad en una celebración que convierte a la garnacha en protagonista de la oferta gastronómica zaragozana durante varios días.

ENCUENTROS INTERNACIONALES Y PROYECCIÓN DE FUTURO

La programación de este año incluye también los Encuentros de Excelencia e Inspiración, unas jornadas paralelas que reúnen a especialistas de prestigio internacional para analizar la relación entre vino, arquitectura, empresa, diseño e innovación.

Entre los participantes figuran el arquitecto japonés Shigeru Ban, premio Pritzker de Arquitectura; Marta Thorne, directora ejecutiva del Premio Pritzker; Enrique Valero, consejero delegado de Abadía Retuerta, y el diseñador chileno Jerónimo Pérez, uno de los grandes referentes mundiales en la creación de imagen para bodegas.

Asimismo, la feria alberga una nueva edición del Concurso de Diseño de Etiquetas Zaragoza Capital Mundial de la Garnacha, una iniciativa que busca unir creatividad, producto local y promoción turística.

Natalia Chueca ha destacado que tanto la Capital Mundial de la Garnacha como el reconocimiento de Ciudad Creativa de la Gastronomía forman parte de una misma estrategia para posicionar Zaragoza como un destino singular vinculado al producto local, la sostenibilidad y las experiencias de calidad.

La alcaldesa ha agradecido el compromiso de las bodegas participantes, especialmente de aquellas que ya estuvieron presentes en la primera edición y han decidido repetir. "Que el cien por cien de las bodegas hayan querido volver demuestra que este proyecto funciona y genera oportunidades reales para el sector", ha señalado.

Con una programación ampliada, nuevas experiencias para el visitante y la incorporación de más bodegas y actividades, Zaragoza afronta hasta el domingo cuatro días de celebración en torno a uno de los productos más representativos de su territorio. Una apuesta con la que la ciudad pretende seguir fortaleciendo su imagen como referente nacional del vino garnacha y consolidar un proyecto que nació como una idea y que aspira a convertirse en una marca internacional.