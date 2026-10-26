El Festival de Cine de Fuentes celebra su 30 edición con homenajes a María Luisa San José y Nacho García Velilla

El certamen, presentado este lunes en la Diputación provincial de Zaragoza, se celebrará del 30 de octubre al 7 de noviembre en la localidad zaragozana de Fuentes de Ebro. - EUROPA PRESS

Del 30 de octubre al 7 de noviembre, el certamen reunirá cine español, cortometrajes y una clausura especial con más de 200 vecinos

FUENTES DE EBRO (ZARAGOZA), 26 (EUROPA PRESS)

El Festival de Cine de Fuentes de Ebro celebrará su 30ª edición del 30 de octubre al 7 de noviembre con una programación dedicada al cine español y aragonés, que incluirá homenajes a la actriz María Luisa San José y al director Nacho García Velilla, un reconocimiento al centenario de Paco Rabal, un concierto de bandas sonoras a la luz de las velas y una gala de clausura que trasladará parte de sus actuaciones a las calles del municipio.

La programación se ha presentado este lunes, 26 de octubre, en la Diputación provincial de Zaragoza (DPZ), en una rueda de prensa en la que han intervenido la diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro; la alcaldesa de Fuentes de Ebro, María Pilar Palacín; la jefa del Servicio de Fomento y Difusión de la Cultura y del Libro del Gobierno de Aragón, Abigail Pereta, y el director del festival, José Antonio Aguilar.

Tras tres décadas de trayectoria, el certamen ha preparado una edición conmemorativa que, según Aguilar, busca poner "la guinda en el pastel" sin abandonar su esencia. "Nunca nos podríamos imaginar cumplir 30 años", ha reconocido, al recordar los comienzos en 1996, cuando las películas llegaban en bobinas de celuloide y organizar las proyecciones suponía afrontar numerosas dificultades.

Lázaro ha destacado que el festival demuestra que "desde el medio rural también se pueden organizar propuestas culturales de calidad y atraer a profesionales, creadores y público interesado en el cine". En este sentido, ha valorado su contribución a la difusión del audiovisual aragonés y la importancia de garantizar el acceso a la cultura con independencia del lugar de residencia.

Para la alcaldesa, el festival representa mucho más que una cita cinematográfica. Ha recordado que nació de un pequeño grupo de jóvenes aficionados al séptimo arte y que, con los años, ha conseguido implicar a colegios, institutos, asociaciones y vecinos. "Para Fuentes, un orgullo", ha expresado, antes de reclamar que "a nadie se le ocurra nunca censurar lo que otros piensan, cómo piensan, cómo lo dicen y cómo lo expresan a través del cine".

Desde el Gobierno de Aragón, Pereta ha incidido en el papel de los festivales como espacios de encuentro y plataformas para nuevos creadores. "El mejor homenaje que podemos hacer a estos 30 años es seguir mirando al futuro", ha defendido, con el objetivo de incorporar nuevas generaciones de cineastas y espectadores sin perder la personalidad del certamen.

CINE ESPAÑOL, ESTRENOS Y RECONOCIMIENTOS

La programación comenzará el viernes 30 de octubre con el documental 'Memoria de Los Olvidados', de Javier Espada, y 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi. La inauguración oficial tendrá lugar el sábado 31, con una ceremonia presentada por Ariadna Redondo y la entrega de los Premios Panorama del Cine Español.

Este reconocimiento recaerá en la producción aragonesa 'Caminando con el diablo', dirigida por Rubén Pérez Barrena, antiguo ganador del certamen con el cortometraje 'Walkie-talkie'. Se distinguirá al propio director, al músico Juanjo Javierre, al guionista Jesús Quintas y al actor Jorge Asín.

El domingo 1 de noviembre se proyectará 'Un hombre de verdad', de Liteo Pedregal, con la presencia de parte de su equipo. Durante la semana llegarán otros títulos como 'El nido', 'La cruz', 'El ser querido' y la propuesta infantil 'Tadeo Jones', junto con sesiones de cortometrajes y documentales.

Entre las actividades especiales figura 'Encuentros en la tercera fase', el martes 3, con una conversación entre la actriz Luisa Gavasa y José Antonio Aguilar en el centro de la Tercera Edad, de entrada libre.

El jueves 5 se proyectará 'Rondallas', de Daniel Sánchez Arévalo, dentro de una jornada dedicada al cine español y al Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales. El programa incluirá un coloquio con participación institucional y la exhibición de 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute, distinguida con el Premio Valores Humanos José Couso/Julio A. Parrado. Los actores Julia Mascort y Tomás del Estal recogerán el galardón en representación de la película.

PACO RABAL Y EL CINE ARAGONÉS

El centenario del nacimiento de Paco Rabal tendrá su propio homenaje el viernes 6 de noviembre, con un coloquio en el que participarán su hijo Benito Rabal, María Luisa San José y Eulalia Ramón, moderado por Jesús Nadador. La sesión incluirá el documental '200 vidas. Paco Rabal', de Vanesa Benítez.

La figura del actor se inspira asimismo en el cartel de esta edición, que recrea una imagen de 'Los santos inocentes'. Aguilar ha recordado el vínculo de Rabal con Fuentes de Ebro, localidad que visitó a finales de los años ochenta para inaugurar una calle que lleva su nombre.

Esa noche se celebrará la Noche del Cine Aragonés presentada por Ana Esteban, con la proyección de diez cortometrajes de ficción seleccionados entre los trabajos recibidos. La sección competitiva cuenta asimismo con cuatro documentales y permitirá al público votar su cortometraje favorito.

UN ANIVERSARIO QUE SALDRÁ A LA CALLE

Otra de las novedades será el concierto 'Música de Cine a la luz de las velas', previsto para el domingo 1 en la iglesia de Fuentes de Ebro. La actuación reunirá catorce bandas sonoras interpretadas por artistas como Nacho del Río, Sara Comín, Silvia Soláns y Juan Miguel Mazón, junto al Grupo Vocal Dorondón, entre otros participantes.

Durante esta celebración se entregarán los Premios Identidad 2026 a la Diputación de Zaragoza y al Gobierno de Aragón, en reconocimiento al apoyo prestado al festival durante sus tres décadas de trayectoria.

La clausura del sábado 7 tendrá un formato especial dividido en dos partes. Entre las 19.00 y las 19.45 horas, más de 200 vecinos vinculados a distintas asociaciones musicales y culturales participarán en un espectáculo al aire libre. "Va a ser una especie de 'Super Bowl' donde van a pasar muchas cosas", ha avanzado Aguilar, que ha definido la propuesta como "un regalo al municipio de Fuentes".

A partir de las 20.00 horas, la celebración se trasladará al cine para la entrega de los premios de cortometrajes y documentales, el galardón Valores Humanos y los homenajes a María Luisa San José, con cerca de un centenar de películas en su trayectoria, y al cineasta zaragozano Nacho García Velilla, conocido por su trabajo en comedias y series de televisión.

El director ha remarcado la fidelidad del público local, que llena las sesiones del festival durante una semana cada otoño. "El cine de Fuentes se llena todos los días con cualquier película de cine español que hemos proyectado en estos 30 años", ha resaltado, reivindicando el papel de la localidad como punto de encuentro entre espectadores, creadores y profesionales del audiovisual.