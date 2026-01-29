El Festival Pirineos Sur, galardonado como el mejor proyecto cultural de Aragón en 2025

Foto de grupo de los premiados en 'Lo Mejor de la Cultura 2025'. - MARIA CASUSO

HUESCA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur ha sumado un nuevo reconocimiento a su trayectoria al ser distinguido como Mejor Proyecto Cultural de Aragón en la selección nacional 'Lo Mejor de la Cultura 2025', que ha recogido el diputado de Cultura de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Carlos Sampériz, en una gala celebrada este jueves en el Palacio de Festivales de Cantabria, en Santander.

Este galardón se suma a la Medalla al Mérito Turístico de Aragón 2025 y al premio recibido en Valencia en los TIIM Awards como Destino Musical del Año. El reconocimiento ha sido otorgado tras la votación de cerca de un millar de profesionales del sector cultural de todo el país, que han seleccionado las iniciativas culturales más relevantes del año, ha informado la DPH.

Pirineos Sur, impulsado por la DPH hace más de tres décadas, pone así el broche de oro a un año marcado por el reconocimiento institucional y profesional. "Este premio es especialmente valioso porque procede del propio sector cultural. Son los profesionales quienes sitúan a Pirineos Sur en un lugar destacado del panorama cultural nacional, y eso lo convierte en un reconocimiento muy potente", ha señalado Sampériz.

Desde su nacimiento, Pirineos Sur se ha consolidado como un espacio de encuentro entre continentes, culturas y sonidos. Hace más de 30 años, cuando todavía no se hablaba en España de multiculturalidad o globalización en términos culturales, la Diputación de Huesca apostó por esta cita, "que pronto se convirtió en una referencia nacional e internacional".

Además de su dimensión cultural, Pirineos Sur ha sido una herramienta clave para el impulso del turismo cultural en la provincia de Huesca, especialmente para el Valle de Tena y como no, para su municipio anfitrión, Sallent de Gállego.

RUBÉN BLADES, NUEVA CONFIRMACIÓN PARA PIRINEOS SUR 2026

En paralelo a este reconocimiento, el festival continúa avanzando en la programación de su próxima edición. Rubén Blades, una de las grandes leyendas de la música latina, se incorpora al cartel de Pirineos Sur 2026, que celebrará su XXXIII edición del 9 al 26 de julio en el escenario flotante de Lanuza.

El cantautor panameño actuará el domingo, 19 de julio, acompañado por la Roberto Delgado Big Band, formación integrada por 20 músicos que lo acompaña desde 2010, con la que presentará su último trabajo y gira, Fotografías.

A lo largo de su carrera ha recibido 12 premios Grammy y 12 Grammy Latinos. Su último álbum fue reconocido en noviembre con el Grammy Latino al Mejor Álbum de Salsa y está también nominado como Mejor Álbum de Música Tropical en la próxima edición de los Grammy que se celebrará en Estados Unidos.

Junto a Rubén Blades, se ha confirmado la actuación de Melanie Santilier, que abrirá la velada del músico panameño. La joven artista cubana, de 24 años, es una de las promesas del pop caribeño y fue incluida en 2024 por la revista 'Rolling Stone' en la lista "Una nueva generación de artistas poniendo en alto a Puerto Rico y el Caribe".