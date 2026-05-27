El Festival Trayectos volverá a transformar la ciudad en un gran escenario de danza contemporánea

Del 25 al 28 de junio, la programación reunirá 14 compañías en total, con una amplia presencia aragonesa y propuestas procedentes de otras siete comunidades autónomas, Francia y Alemania. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza volverá a convertirse en una ciudad que baila del 25 al 28 de junio con la celebración de la XXIII edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea Trayectos. La cita, ya consolidada como uno de los referentes nacionales de la danza en espacio público, reunirá este año a 14 compañías y artistas procedentes de Aragón, otras siete comunidades autónomas y dos países europeos en una programación marcada por los estrenos, la creación emergente, los nuevos lenguajes escénicos y la participación ciudadana.

La programación ha sido presentada este martes por la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández, y la directora del festival, Natividad Buil, quienes han destacado el crecimiento y consolidación de un proyecto que desde hace más de dos décadas transforma distintos rincones de Zaragoza en escenarios abiertos a la creación contemporánea.

Harinera ZGZ, Azucarera, Centro de Historias, el Patio Norte de Aljafería y el Patio Xior serán los principales espacios que acogerán las actividades de esta edición, donde la danza volverá a dialogar con la arquitectura y el espacio urbano.

La consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha señalado que Trayectos "es mucho más que un festival de danza contemporánea" y ha destacado su capacidad para transformar la mirada sobre la ciudad. "Muchas veces transitamos por lugares cotidianos y, cuando se convierten en escenario de la danza contemporánea, cambia totalmente la forma de disfrutarlos y de verlos", ha explicado.

Fernández también ha subrayado la dimensión internacional y participativa del festival, así como su capacidad para generar redes entre profesionales y acercar nuevas disciplinas al público. "Nos da acceso a nuevas tendencias y formas de expresión artística que probablemente no podríamos disfrutar de otra manera", ha afirmado.

TECNOLOGÍA, EXPERIMENTACIÓN Y TALENTO EMERGENTE

La programación arrancará el jueves 25 de junio en Harinera ZGZ con una de las propuestas más innovadoras de esta edición: 'Corea. Máquina de escribir danza', un proyecto de creación digital impulsado por Álex Pachón que conecta escritura y coreografía a través de un alfabeto coreográfico interactivo.

La instalación permitirá transformar palabras y frases en secuencias coreográficas generadas en tiempo real a partir del cuerpo digitalizado de una bailarina. La propuesta nace de un laboratorio de investigación desarrollado en 2022 y supone una de las apuestas más experimentales del festival.

"Necesitamos también sorprender y retar al espectador que lleva años acompañándonos", ha explicado la directora del festival, Natividad Buil, quien ha defendido la importancia de incorporar formatos innovadores y experiencias diferentes dentro de la programación.

Durante esa misma jornada se celebrarán talleres participativos dirigidos por Carla Sisteré para que el público pueda experimentar con esta herramienta que une movimiento, escritura y tecnología.

El viernes 26 la actividad se trasladará a Azucarera, uno de los espacios jóvenes de referencia de la ciudad, donde Trayectos pondrá el foco en la creación emergente y en las nuevas generaciones de artistas.

Allí se presentará el resultado del Laboratorio de Creación Coreográfica dirigido por Iker Karrera, uno de los coreógrafos más reconocidos del panorama nacional y vinculado a grandes musicales internacionales, cine y televisión.

EL LABORATORIO DE IKER KARRERA Y UNA VERBENA ABIERTA AL PÚBLICO

El laboratorio, desarrollado junto a El Túnel, Centro de Arte para Jóvenes, permitirá a participantes de entre 18 y 30 años trabajar durante varios días en un proceso real de investigación y creación contemporánea.

"Iker Karrera es uno de los creadores más talentosos que hay actualmente y queríamos que compartiera sus herramientas de creación con jóvenes de Zaragoza", ha explicado Buil.

La jornada del viernes incluirá además piezas como 'Lola y los Lamentos', de Andrea Castro; 'Ojos del océano', de la compañía canaria Eszer; y 'Manifesto', de Ángel Durán, una propuesta centrada en la juventud, la fuerza y la rebeldía.

El sábado 27 el festival vivirá una de sus jornadas más intensas en el Centro de Historias, donde se concentrarán varias propuestas internacionales y varios estrenos absolutos.

La compañía aragonesa Peace of Mind estrenará 'Huésped', mientras que el grupo Ayara, formado por alumnado del Conservatorio Municipal Profesional de Danza de Zaragoza, presentará 'Piel a piel', una pieza centrada en la vulnerabilidad y los vínculos humanos.

La programación de esa jornada incluirá también 'Soft Animals', del alemán Jack Bannerman, y 'Adsurbe', de la compañía francesa Oups Dance Company, una propuesta que mezcla humor, fisicalidad y relación con el espacio urbano.

La noche concluirá con una de las actividades más participativas del festival: la tradicional verbena contemporánea, que este año coincidirá además con La Noche en Blanco. "Queremos que la gente baile y participe. Cada año cambiamos estilos y este año habrá mucho funky y mucho movimiento", ha avanzado Buil.

La Aljafería y Patio Xior cerrarán cuatro días de danza en la ciudad El domingo 28 la programación se trasladará al Patio Norte de la Aljafería, uno de los espacios más emblemáticos y especiales del festival por su fuerza patrimonial y arquitectónica.

Allí podrán verse 'A Ojo', de Carmen Fumero y Dácil González, y 'Feelings', de Janet Novás, una de las grandes referentes actuales de la danza contemporánea española y Premio Nacional de Danza 2025.

"Janet Novás tiene una fuerza impresionante y una sensibilidad enorme. Hay que verla al menos una vez", ha destacado la directora del festival.

La clausura tendrá lugar en el Patio Xior con propuestas emergentes y consolidadas como 'Haetges', del grupo Hécate; 'Honest', de Kiko López; 'Doble doble', de La maestra de nieblas; 'Pies de gallina', de Ana F. Melero y Luna Sánchez; y 'Pulsaciones X minuto', de Los que Faltaban.

En total, la edición reunirá propuestas procedentes de Aragón, Galicia, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid y Extremadura, además de Francia y Alemania.

"Siempre decimos que hacemos un puzle y que todas las piezas son importantes", ha señalado Buil, quien ha defendido una programación diversa, sin grandes cabezas de cartel, pero donde todas las propuestas "aportan algo distinto al conjunto".

FORMACIÓN, PARTICIPACIÓN Y UNA CIUDAD QUE BAILA

Más allá de la exhibición artística, Trayectos volverá a reforzar este año su dimensión formativa y comunitaria. El festival mantiene distintas líneas de trabajo vinculadas a talleres, mediación cultural y acompañamiento a jóvenes creadores.

Uno de los ejes principales continuará siendo la colaboración con el Conservatorio Municipal Profesional de Danza de Zaragoza, cuyos estudiantes participan en encuentros con compañías profesionales, procesos de creación y prácticas escénicas.

La directora también ha destacado la evolución del público del festival a lo largo de sus 23 ediciones. Según ha señalado, Trayectos ha conseguido consolidar espectadores fieles mientras incorpora nuevas generaciones gracias a las actividades educativas y participativas.

"Tenemos público que nos sigue desde el principio y también mucha gente joven que llega a través de los programas formativos o el conservatorio. Es un público muy diverso", ha afirmado.

El festival mantiene además su apuesta por la sostenibilidad y la accesibilidad, reforzando medidas destinadas a reducir la huella de carbono y facilitar el acceso de todos los públicos a las actividades.

Durante cuatro días, Zaragoza volverá así a convertirse en un gran escenario abierto donde la danza contemporánea tomará plazas, patios y espacios urbanos para invitar al público a mirar la ciudad de otra manera.