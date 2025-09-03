El Festival Vive Latino colabora con el Banco de Alimentos de Zaragoza y anima a hacer donaciones económicas

ZARAGOZA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Vive Latino ha querido este año colaborar de manera desinteresada con el Banco de Alimentos de Zaragoza, con la cesión gratuita de sus espacios para ayudar y animar a quienes lo visiten a cooperar en la donación económica para llevar alimentos ahí donde se necesite.

Por el festival pasan unas 30.000 personas a las que por medio de pantallas por todo el recinto se invita a la donación utilizando el número de bizum del Banco '38087', dinero que llega a través de alimentos a las mesas de 22.000 personas a través de unas 138 entidades sociales de toda índole.

"Nuestra vocación --ha indicado desde el festival-- es la de lograr acabar con la demoledora cifra de que uno de cada cuatro menores se encuentra en situación de pobreza relativa, de poder eliminar la cantidad de ese 21 por ciento de los aragoneses que está en riesgo de exclusión social; porque trabajamos para intentar que en todos los hogares se coma con dignidad, que todo tengan esos tres platos en cada comida que, para muchos, sigue siendo un lujo".

Vive Latino tendrá lugar este viernes y sábado, días 5 y 6 de septiembre, en el recinto Expo, en el distrito zaragozano del Actur, donde se levantan los distintos escenarios.

El primer día del Festival Vive Latino 2025 contará con las actuaciones de Alcalá Norte, Alizzz, Cala Vento, Coque Malla, Cuarteto de Nos, El Momo, Elyella, G-5, Johnny Garso, José Madero, Los Ángeles Azules, la Gusana Ciega, Love of Lesvian, Los Secretos, Monsieur Periné, Shinova, Total Noventa.

Al día siguiente están programados Conociendo Rusia, Fangoria, Depresión Sonora, Kase O, Iván Ferreriro, Las Novias, León Benavente, La Estrella Azul, Molotov, Señoras y Bedeles, Son Rompe Pera, Lo Punsetes, Macaco, Modelo, María José Llergo, Maldita Vecindad y Zahara.