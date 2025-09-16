Las fiestas del Pilar de Zaragoza tendrán más de mil actos en diez días para ser la ciudad "más vibrante de España"

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas del Pilar 2025 serán las más grandes con más de mil actos y una agenda más amplia y diversa, ya que las fechas de este año favorecen la agenda y al haber un día más, del 4 al 13 de octubre, habrá diez jornada festivas donde los zaragozanos y visitantes se encontrarán con una programación variada llena de diversión, emoción, tradición y convivencia cívica para ser la ciudad "más acogedora y vibrante de España".

Así, ha definido la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, el programa elaborado por la sociedad municipal Zaragoza Cultural, que ha hecho un "gran trabajo" para dar cabida a todos los gustos y edades.

Las fiestas del Pilar comenzarán el sábado 4 de octubre, con el pregón a cargo de los directores de cine Javier Macipe, Pilar Palomero y Paula Ortiz, acompañados por la diseñadora de vestuario Arantxa Ezquerro, la realizadora Blanca Torres y al actor Pepe Lorente, como "homenaje" al sector audiovisual, que es "estratégico del presente y futuro de Zaragoza que dinamiza la economía, proyecta Zaragoza al mundo y aumentará su relevancia en el ámbito cinematográfico".

La ofrenda de flores bate récord al inscribirse 1.158 grupos que es un 9 por ciento más que 2024, que también fue año de récord y "va a ser complicado seguir batiendo récord", ha aventurado la alcaldesa.

Este año el país invitado será Perú y se trabaja con las casas regionales en la ofrenda de frutos para que siga el paso del año pasado y sea "más grande y cuente con más participación", ha indicado Chueca.

Ha explicado que con las casas regionales "no hay discrepancias", sino que se trabaja para hacer "más grande la ofrenda de frutos que es genuina de Zaragoza, única en el mundo y solidaria". Nace en los años 60, a iniciativa de las casas regionales y "queremos ir de la mano con ellos para hacerla más grande y que en esta ofrenda única que forma parte de la identidad de Zaragoza aumenten esas donaciones solidarias y pueda crecer hasta la de flores", ha deseado.

Sobre la muestra de artesanía de la plaza de los Sitios ha detallado que se realiza con el Gobierno de Aragón mediante un convenio con la Dirección General de Comercio para "mejorar la oferta gastronómica".

MÚSICA

Se volverá a repetir el acto público de colocación de la réplica de la Virgen del Pilar donde se depositarán las flores el día después, el 12 de octubre, y que el año pasado contó con más de 8.000 asistentes.

Los fuegos artificiales tendrán tres momentos. El día de la apertura de fiestas con el pregón; la noche de víspera al día más grandes en el parque Pignatelli en un formato sin ruido para niños y mascotas e inclusivo; y los de cierre de fiestas, el 13 de octubre desde el parque de Macanaz.

Chueca también ha hecho referencia a otro de los momentos más festivos como es la oferta musical de "primer nivel en todos los espacios" en la Estación del Norte, el Jardín de Invierno, la Cúpula Geodésica y los escenarios de la plaza del Pilar.

El Espacio Zity ideado para todos los públicos "sigue el pliego del Ayuntamiento para aumentar la oferta musical de este recinto ferial", ha comentado Chueca para aventurar que Zaragoza "va a tener una oferta musical amplia y diversa y cubriendo todos los orígenes, ya que el 76% de las propuestas es de autores aragoneses, un 18% de música nacional y también un 6% de músicos internacionales.

En rueda de prensa, Chueca ha reconocido que el año pasado "se echó de menos" la animación musical y programación musical en la calle y se va a atender la solicitud de los vecinos por lo que vuelve a paseo de la Independencia y las plazas más céntricas. "Será con programación del Ayuntamiento para que los artistas callejeros urbanos tengan espacio en las calles en un formato que facilite la convivencia con otros eventos y la ocupación de la vía pública", ha avanzado para añadir que serán prácticamente los mismos que en ediciones anteriores.

UN CURA DJ

Del concierto prefiestas del 3 de octubre, a cargo del Dj Padre Guilherme, sacerdote portugués que fusiona música electrónica con temas religiosos y actuales, ha manifestado que es un concierto que generará "grandísima expectación" y ha sido propuesto por Zaragoza Cultural para "atender la propuesta de Vox de hacer concierto para fomentar la idea de Zaragoza Ciudad por la Vida".

En ese contexto se ha planteado a Guilherme porque "aúna valores positivos de la vida y la familia que encajó bien y gustó a Vox, además de que mueve a muchos jóvenes. Tiene gran éxito, queremos que la juventud se lo pase bien y se ha trabajo bien en aunar la petición de Vox y posicionar a Zaragoza en el ámbito internacional" como ha sido Monumental Tour.

"Yo soy la alcaldesa de todos los zaragozanos y tengo que pensar en lo que es bueno para la ciudad y para los 700.000 zaragozanos", ha zanjado ante las críticas de los grupos municipales de izquierda por el coste de 50.000 euros.

Otra estrategia que se sigue desde 2019 es acercar las fiestas a todos los barrios y distritos porque "gusta a los vecinos y todos sienten sus fiestas más cerca", ha puntualizado.

Al respecto, ha citado las 195 funciones del Parque de las Marionetas y la fiesta Viral Light 00 para que los jóvenes y adolescentes tengan también su espacio de encuentro y de diversión en la sala multiusos del auditorio o también para las personas más mayores con el certamen El Pilar que es una fiesta en el mismo espacio y otro de los momentos más relevantes de las fiestas del Pilar será el tradicional Certamen de Jotas que también tendrá lugar en una edición récord.

ACCESIBLES INCLUSIVAS

Serán unas fiestas "más accesibles e inclusivas" que acercan la oferta a personas con discapacidad asegurando espacio reservados en actos organizados por el Ayuntamiento como las foodtrucks o el Rosario de Cristal para "mejorar la convivencia", ha confiado.

La sorpresa para los más pequeños será un nuevo tobogán tragachicos con la forma del símbolo de la ciudad, el León Garganchón, que representa la "fuerza de Zaragoza". Ambos convivirán durante las fiestas para acercar esta diversión a más barrios que se repartirán las ubicaciones.

El presupuesto del Ayuntamiento son unos 3 millones de euros, "como el año pasado, no hay variación", ha dicho Chueca para agradecer la colaboración de los patrocinadores porque su apoyo es fundamental". "Es un presupuesto relativamente bajo en comparación con la oferta y los días que se programan".

La alcaldesa ha manifestado su voluntad de que sean un éxito todos los espacios y que las fiestas del Pilar sean "ejemplo, un año más de fiestas tradicionales, en honor a la patrona, populares que se acercan a todos y ejemplo de convivencia, tradición, modernidad, música y folclore y emoción".

Para Chueca, estas fiestas patronales son una "oportunidad de mostrar al mundo que Zaragoza sabe celebrar con alegría, civismo y hospitalidad".