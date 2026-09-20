Finaliza la primera fase del Plan Especial de Iluminación Monumental de la capital aragonesa

Esta primera etapa ha supuesto un esfuerzo institucional y técnico que alcanza una inversión global de 500.000 euros. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha finalizado la primera fase de su ambicioso Plan Especial de Iluminación Monumental. Esta iniciativa, que supone un avance trascendental en el embellecimiento del paisaje urbano nocturno de la capital aragonesa, se ha cerrado con la mejora lumínica de ocho conjuntos y edificios históricos.

El plan inició sus primeros pasos devolviendo el protagonismo nocturno a tres enclaves emblemáticos, como fueron el antiguo Convento de San Agustín, la singular fachada de la calle de San Jorge perteneciente al Museo del Teatro Romano y la cuidada fachada auxiliar del Teatro Principal. A estos tres hitos iniciales se han sumado, para dar por concluida esta primera y extensa fase de actuaciones, otros cuatro espacios de vital importancia para la historia de Zaragoza: las murallas romanas en el entorno de San Juan de los Panetes; el majestuoso Torreón Fortea; el impactante interior del Teatro Romano; el icónico Museo Pablo Gargallo; y la imponente Casa de los Morlanes.

Esta primera etapa ha supuesto un esfuerzo institucional y técnico que alcanza una inversión global de 500.000 euros, consolidando a Zaragoza como un referente en el cuidado de su paisaje monumental.

El consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha celebrado la culminación de esta primera etapa destacando la profunda transformación que este proyecto supone para la ciudad. "La renovación de la iluminación monumental en Zaragoza representa un paso en la forma en que la ciudad experimenta, siente y proyecta al exterior su vasto legado arquitectónico", ha destacado.

Asimismo, Serrano ha hecho hincapié en que, más allá de una simple mejora estética, esta iniciativa logra una simbiosis absolutamente perfecta entre el mayor de los rigores históricos y la vanguardia tecnológica más puntera.

"Estamos permitiendo que edificios tan emblemáticos como el Torreón Fortea, las Murallas Romanas, el Museo Pablo Gargallo, el Teatro Romano y la Casa de los Morlanes revelen, bajo el manto de la noche, matices, texturas y detalles constructivos que hasta ahora pasaban desapercibidos para el ojo humano. La luz se convierte así en un elemento narrativo de primer orden, un hilo conductor que revaloriza el patrimonio, refuerza el inmenso orgullo y la identidad cultural de Zaragoza, y enriquece enormemente la experiencia urbana tanto para nuestros vecinos como para los miles de visitantes que recibimos", ha expresado el titular de Urbanismo.

"Este Plan Especial subraya un firme compromiso de este equipo de Gobierno con la sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental, que son ejes fundamentales e innegociables de las ciudades del futuro que queremos construir", ha recordado Víctor Serrano.

Además, ha detallado que, al integrar tecnología LED de alta eficiencia y sistemas de gestión inteligente, el Ayuntamiento consigue una drástica reducción del consumo energético y de la huella de carbono, minimizando a su vez la contaminación lumínica. "Más allá de su indudable valor estético, concebimos la luz como un claro elemento de innovación social y cuidado del medio ambiente, logrando eficiencias del sistema que se traducen en más de un 60 por ciento de ahorro energético, una cifra que aún se incrementa en otro 25 por ciento adicional gracias al uso de los avanzados sistemas de control, utilizando además equipos cuya producción se realiza con energía cien por cien procedente de fuentes renovables", ha añadido.

Los equipos de la Dirección de Arquitectura ya trabajan a pleno rendimiento en el análisis pormenorizado y en la redacción de los próximos proyectos técnicos para seguir ahondando en este plan en una segunda fase.