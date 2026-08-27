Finalizan los trabajos de rescate en un edificio derrumbado en Sariñena con un fallecido y un herido

El presidente de la DPH, Isaac Claver, con bomberos de la institución provincial. - DPH.

HUESCA 27 Ago. ( EUROPA PRESS) -

Un trabajador ha fallecido este jueves tras quedar atrapado en un edificio en obras de la calle Fatás de Sariñena (Huesca) cuando trabajaba en su demolición. Se encontraba junto a dos compañeros, uno de los cuales ha sido rescatado y ha sido enviado a un centro hospitalario, donde se encuentra con pronóstico reservado, mientras que el tercero ha podido salir por su propio pie, ha informado la DPH.

Los trabajos de rescate de personas atrapadas en el derrumbe han finalizado y los equipos de emergencia han logrado rescatar con vida a la persona que permanecía herida entre los escombros. Los efectivos han confirmado que no queda ninguna otra persona en el interior del edificio.

En el operativo ha participado un amplio dispositivo de Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca, con efectivos de los parques de Sariñena, Barbastro y Benabarre, estos últimos desplazados con la Unidad Canina, además de medios con drones y efectivos del parque de Sabiñánigo, que han trasladado hasta el lugar el Puesto de Mando Avanzado.

También se han movilizado bomberos de los ayuntamientos de Huesca y Zaragoza, junto a Guardia Civil, 061, helicóptero del 112, Protección Civil, Cruz Roja y servicios municipales del Ayuntamiento de Sariñena.

El dispositivo continúa trabajando en la zona para asegurar la estructura y garantizar las condiciones de seguridad tras el derrumbe.

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, se ha desplazado hasta el Puesto de Mando Avanzado, donde ha acompañado a los servicios de emergencia y a los responsables del Ayuntamiento de Sariñena durante el desarrollo del operativo.