La firma de hipotecas en Aragón aumenta un 45,4% en marzo y encadena dos meses de ascensos interanuales.
ZARAGOZA 27 May. (EUROPA PRESS) -
El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Aragón ha subido un 45,4% en marzo respecto al mismo mes del año anterior --frente a una subida del 9,03% a nivel nacional--, hasta sumar un total de 1.549 operaciones y encadena dos meses de crecimiento.
Si se compara con el mes anterior, el ascenso en este tipo de operaciones ha sido del 37,4%, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En Aragón se han prestado 204,42 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en marzo, un 56,28% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas se ha incrementado un 40,7%.
Atendiendo al total de fincas, se han constituido un total de 2.045 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 299,92 millones de euros. De ellas, 27 fueron sobre fincas rústicas y 2.018 sobre urbanas. De las 2.018 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en marzo en Aragón, 1.549 fueron sobre viviendas; 10 en solares y 459 en otro tipo.
El número de operaciones que han cambiado de entidad --subrogaciones al acreedor-- ha sido de 21 y en 16 hipotecas ha cambiado el titular del bien hipotecado --subrogaciones al deudor--. De las 216 hipotecas con cambios en sus condiciones, 179 han sido por novación.
Por contra, se han cancelado 1.758 préstamos sobre fincas en Aragón. De ellas 1.193 corresponden a viviendas, 148 a fincas rústicas, 407 a urbanas y 10 sobre solares.
DATOS POR CCAA
Por comunidades autónomas, donde se ha comportado mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior ha sido en Navarra (+60,41%), Aragón (+45,45%) y Madrid (+19,13%), mientras que las comunidades autónomas que han marcado un peor registro fueron Galicia seguida de Castilla y León y País Vasco con caídas del 20,71%, 16,64% y 12,33%, respectivamente.
En cuanto al importe prestado, ha aumentado en todas las comunidades con Navarra (+65,39%), Aragón (+56,28%) y Cantabria (+38,25%) marcando los mejores registros, salvo en País Vasco, donde se ha reducido un 0,7%.