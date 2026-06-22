La firma de hipotecas en Aragón sube un 4,2% en abril, aunque se ralentiza respecto al mes anterior. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Aragón ha crecido un 4,2% en abril respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 2,32% a nivel nacional), hasta sumar un total de 933 operaciones, aunque se ralentiza, con 0 puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Aragón se prestaron 130,55 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en abril, un 24,97% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 36,1%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.245 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 214,31 millones de euros. De ellas, 27 fueron sobre fincas rústicas y 1.218 sobre urbanas.

De las 1.218 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en abril en Aragón, 933 fueron sobre viviendas; 4 en solares y 281 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 16 y en 42 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 170 hipotecas con cambios en sus condiciones, 112 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.327 préstamos sobre fincas en Aragón. De ellas 924 correspondieron a viviendas, 63 a fincas rústicas, 331 a urbanas y 9 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Castilla - La Mancha (+18,67%), Cataluña (+18,52%) y Asturias (+12,53%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Baleares seguida de Navarra y Extremadura con caídas del 23,91%, 20,92% y 9,86%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Cataluña (+29,58%), Asturias (+29,30%) y Castilla - La Mancha (+27,80%). marcando los mejores registros, salvo en Extremadura en donde se redujo un 4,85%, y Navarra, con un 2,34% menos.