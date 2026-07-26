El flamenco mestizo de Chambao y los sonidos urbanos de Lia Kali triunfan en el cuarto 'sold out' de Pirineos Sur

Lia Kali este sábado en el escenario de Pirineos Sur. - LORENZO CHARLEZ

LANUZA (HUESCA), 26 (EUROPA PRESS)

El flamenco mestizo de Chambao, los sonidos urbanos de Lia Kali y el pop electrónico de Jimena Amarillo han conquistado este sábado el escenario flotante de Lanuza en la penúltima jornada de Pirineos Sur marcada por la fusión de estilos y el encuentro entre generaciones, demostrando así la apuesta del festival por algunas de las voces femeninas más destacadas del panorama musical actual. La jornada se convirtió en el cuarto 'sold out' de esta edición.

Jimena Amarillo fue la encargada de inaugurar la velada con un concierto sutil pero desenfadado, en el que se erigió en una de las voces más reconocibles del nuevo pop independiente. Con una puesta en escena sencilla y un sonido que combina pop, electrónica y 'bedroom pop', la valenciana conectó con el público desde los primeros compases de 'Cafeliko', 'Cuando ya no me quieras' o 'Flow deskiciada'. Y acabó en el agua de Lanuza.

La noche continuó con la conmemoración de los 25 años de trayectoria de Chambao. Con La Mari al frente, la emblemática banda ofreció un recorrido por las canciones que han definido una carrera imprescindible en la fusión entre flamenco y las músicas contemporáneas. Sonaron himnos como 'Pokito a poko', 'Ahí estás tú', 'Papeles mojados' y 'Dime', entre recuerdos, agradecimientos y mensajes de respeto, convivencia y libertad, demostrando así que la propuesta de Chambao mantiene intacta la capacidad de emocionar un cuarto de siglo después de sus inicios.

Intenso, emocional y de poderosa presencia escénica. Así se puede definir el 'show' que firmó anoche Lia Kali. La cantante barcelonesa recorrió algunos de los temas que la han consolidado como una de las artistas más personales del panorama nacional, moviéndose con naturalidad entre el reggae, el soul, el rap y las raíces flamencas con temas como 'Contra todo pronóstico', 'Volvernos a amar', 'Renacer' o 'La patrona', en un concierto que combinó pasajes introspectivos con otros de gran energía.

ETS Y LA FÚMIGA DARÁN UNA GRAN FIESTA PARA EL FINAL DE PIRINEOS SUR La edición XXXIII del festival concluye por todo lo alto este domingo con ETS (En Tol Sarmiento) y La Fúmiga con una gran fiesta colectiva, luminosa y popular --apertura de puertas a las 19.00 horas e inicio del concierto a las 20.30 horas--.

ETS es una de las bandas más populares y festivas del panorama musical vasco, conocida por su capacidad para unir euskera, ritmos bailables y una energía arrolladora sobre el escenario. Con una interesante mezcla de pop, rock y otros ritmos, el grupo ha convertido cada concierto en una auténtica fiesta. Ahora, llegan a Lanuza dispuestos a contagiar su entusiasmo y hacer de Lanuza una auténtica fiesta.

La banda valenciana La Fúmiga, que combina vientos, ritmos contagiosos y letras luminosas que invitan al baile y al optimismo, es uno de los proyectos más estimulantes del pop festivo actual. Su propuesta, que bebe de la música popular y el espíritu colectivo, y que se materializa en directos muy potentes, ha conectado con públicos de todas las edades.

Las entradas de este último concierto siguen disponibles en la web oficial del festival www.pirineos-sur.es e incluyen las fiestas post-concierto. Los tickets para asistir exclusivamente a estas sesiones dj pueden adquirirse en la web y en la taquilla por un importe de 12 euros con consumición incluida. El festival quiere agradecer a todos los partners su apoyo, con mención especial a la Diputación Provincial de Huesca, al Ayuntamiento de Sallent de Gállego, Cervezas Ambar, Embou, St. Petroni y Azulmarino, así como al resto de instituciones colaboradoras, entre ellas los ayuntamientos de Biescas y Sabiñánigo, que hacen posible este evento.