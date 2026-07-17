El fuego de Orés (Zaragoza) quema 12.000 hectáreas y avanza de forma signifitiva tras llegar a Malpica y Uncastillo

Archivo - Superficie calcinada en el incendio forestal de Orés. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado el miércoles en Orés (Zaragoza) ha quemado ya 12.000 hectáreas y avanza de "forma significativa", según han informado Bomberos de Aragón. Los efectivos de las brigadas que trabajan en la zona han tenido que proceder a proteger las localidades de Malpica de Arba y Uncastillo al llegar el fuego a ambos pueblos. Continúan, además, evacuados también los núcleos de Orés, Asín y Luesia.

En estos momentos está activada la situación operativa 2 nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO) y a lo largo de la mañana se espera que se vayan incorporando nuevos medios a las labores de extinción y comenzarán a trabajar los medios aéreos.

Durante la noche se ha intensificado el trabajo terrestre y la situación dle incendio ha experimentado una mejoría pero el perímetro afectado ha crecido.