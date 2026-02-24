Fundación Dinópolis participa en una investigación sobre flores de Argentina asociadas al dinosaurio Patagotitan

Labores de excavación paleobotánica en el yacimiento La Flecha, en la Patagonia argentina, en donde se encontraron las flores estudiadas. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una investigación científica liderada por investigadores argentinos del Museo Paleontológico Egidio Feruglio-CONICET y en la que ha participado la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel- Dinópolis, ha descrito un nuevo género y especie de flores de muy pequeño tamaño, entre 6 y 9 milímetros de diámetro, encontradas en el yacimiento La Flecha en la Patagonia argentina, del que también proceden los fósiles del dinosaurio saurópodo gigante Patagotitan mayorum.

A este nuevo tipo de flores se le ha dado el nombre de Patagoflora minima, en donde 'Patagoflora' proviene de Patagonia y de flor, mientras que "mínima" indica su diminuto tamaño, siendo un juego de palabras que resalta la diferencia abismal de dimensiones entre esta pequeña flor y el enorme saurópodo encontrado en el mismo yacimiento.

El artículo ha sido publicado en la revista científica Cretaceous Research y es desarrollado por los investigadores paleobotánicos Giovanni Nunes, Ignacio Escapa y Rubén Cúneo del Museo Paleontológico Egidio Feruglio-CONICET en Argentina, María Gandolfo de la Universidad de Cornell en los Estados Unidos y por Luis Miguel Sender de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis.

Este investigador participó en el desarrollo de las excavaciones, en la preparación de los fósiles y en el estudio de los restos de plantas del yacimiento La Flecha.

Sender ha explicado que "la investigación científica, liderada por investigadores argentinos del Museo Paleontológico Egidio Feruglio, en la que ha participado la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel Dinópolis describe un nuevo género y especie de flores de muy pequeño tamaño de entre seis y nueve milímetros de diámetro a las que se les ha dado el nombre de Patagoflora mínima, que fueron encontradas en el yacimiento de donde también proceden los fósiles del dinosaurio saurópodo gigante Patagotitan mayorum, el más grande encontrado en el mundo hasta el momento".

Además, ha resaltado que "estos fósiles constituyen uno de los registros de flores más antiguos de toda Sudamérica y de los mejor dotados del antiguo continente Gondwana hasta la fecha, con una edad de 101 millones de años. La relevancia de este hallazgo se incrementa ya que son muy pocos los yacimientos en los que se pueden encontrar juntos restos de dinosaurios y fósiles de flores, debido a la extrema fragilidad de estas estructuras que hace que sean muy difíciles de fosilizar.

En la investigación, estas flores se comparan con otras de la misma edad geológica encontradas en yacimientos de todo el mundo, que también tienen un abundante y variado registro de angiospermas.

Plantas con flores de esta edad geológica se han hallado en varios yacimientos de la provincia de Teruel, que también constituye una zona de especial relevancia para el estudio de la evolución de las angiospermas en nuestro planeta.