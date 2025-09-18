Fundación Endesa inicia el curso con una nueva edición de Endesa Educa para impulsar la educación energética en Aragón

ZARAGOZA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Endesa ha lanzado una nueva edición de Endesa Educa, su proyecto educativo con el que lleva más de 25 años fomentando el conocimiento sobre el mundo de la energía y el ahorro energético en las aulas aragonesas y del resto de España. A través de contenidos interactivos y materiales didácticos de libre acceso, el programa fomenta un aprendizaje práctico, conectado con el entorno del alumnado y alineado con los retos de la transición energética.

Como novedad, en esta edición el programa incorpora los Premios Endesa Educa, en colaboración con la Fundación Europea Sociedad y Educación, que integran y amplían la trayectoria de los antiguos Premios Ecoinnovación, impulsados desde 2016. Con este cambio, Fundación Endesa reúne en un único proyecto su apuesta educativa más emblemática en materia de energía y sostenibilidad, ampliando su impacto y reforzando su capacidad de transformación.

Estos galardones nacen con el propósito de reconocer el compromiso de estudiantes y centros educativos de toda España con la transición energética, el desarrollo de soluciones sostenibles y el protagonismo juvenil en la acción frente a la crisis climática.

Para estos galardones, se han establecido dos categorías de participación. La primera, Proyectos de estudiantes, está dirigida a equipos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, que deberán presentar propuestas originales e innovadoras orientadas a promover la transición energética desde un enfoque integral y vinculado al currículo escolar. La segunda, Proyectos de centros educativos, busca reconocer iniciativas de carácter global en las que participe toda la comunidad educativa, con una visión a largo plazo y articulada en torno a la sostenibilidad, la cooperación con otras entidades del entorno y el compromiso con un futuro verde.

Los centros educativos interesados podrán presentar su candidatura a partir del 17 de septiembre hasta el próximo 29 de octubre.

ACTIVIDADES DE ENDESA EDUCA

Más allá de los premios, el programa Endesa Educa mantiene una amplia oferta de experiencias formativas, tanto presenciales como digitales, todas ellas alineadas con los currículos académicos y adaptadas a diferentes niveles educativos.

Entre ellas destacan los talleres itinerantes, que llevan la educación energética a centros escolares aragoneses y de toda España; las visitas a instalaciones de energías renovables de Endesa, donde los estudiantes pueden conocer de primera mano cómo se genera y distribuye la energía; y las actividades y recursos didácticos online, disponibles a través de la plataforma digital del programa, que facilitan el acceso al aprendizaje mediante materiales interactivos y dinámicos.

El nuevo sistema de reservas, disponible en la web de Fundación Endesa, permite a los centros educativos gestionar de manera sencilla y ágil la inscripción a las visitas y talleres, facilitando así el acceso de más estudiantes a estas experiencias.

PROGRAMA ENDESA EDUCA DIGITAL

En paralelo, Fundación Endesa arranca con una nueva edición de Endesa Educa Digital, la plataforma online del proyecto educativo Endesa Educa, que pone a disposición de la comunidad escolar recursos gratuitos, interactivos y de fácil acceso para aprender sobre el mundo de la energía y su uso responsable. Dirigida a alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria, la plataforma facilita un aprendizaje práctico, accesible y divertido, sin limitaciones geográficas, acercando la transición energética a las aulas a través de contenidos innovadores y actividades dinámicas.

Endesa Educa Digital plantea a los estudiantes una misión: convertirse en auténticos embajadores de la transición energética. Para ello, los docentes inscritos reciben un kit de experimentación con materiales como turbinas, baterías y troquelados de cartón, que permiten a los alumnos diseñar y poner en práctica actividades sobre energías renovables y movilidad sostenible.

Desde el lanzamiento de Endesa Educa Digital en 2019, más de 5.872 alumnos de 108 colegios aragoneses ya han mejorado sus conocimientos energéticos y más de 2.200 docentes los han acompañado durante el proceso. Los docentes interesados en participar en Endesa Educa Digital y obtener uno de los 1.500 kits de experimentación de esta edición ya pueden inscribirse a través de este enlace.

ACERCA DE Fundación Endesa

Fundación Endesa nace en 1998 como expresión del compromiso social de Endesa para dar respuesta a las necesidades del entorno en el que lleva a cabo sus actividades y así contribuir al desarrollo de la sociedad.

Cada día trabaja con el fin de maximizar su huella social a través de proyectos que impulsan una educación de calidad acorde con los desafíos actuales, brindan oportunidades a los más vulnerables, promueven la cultura y el arte de nuestro país y contribuyen a un mundo más sostenible, cuidando del entorno que nos rodea.