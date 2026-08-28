Fundación Ibercaja, Ayuntamiento de Zaragoza y AJE conectan a jóvenes con empresas en el territorio

Fundación Ibercaja, Ayuntamiento y AJE conectan a jóvenes con empresas en el territorio. - FUNDACIÓN IBERCAJA

ZARAGOZA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa de emprendimiento juvenil 'El Garaje', impulsada por Fundación Ibercaja, Ayuntamiento de Zaragoza y AJE Zaragoza, comienza este domingo, 30 de agosto, una de sus fases centrales, el pilotaje de proyectos, en la que los participantes viajarán cinco días por el territorio aragonés para poner en práctica los aprendizajes de las últimas semanas, trabajando en equipo sobre retos reales planteados por empresas y organizaciones de referencia.

Durante los meses de junio, julio y agosto, los participantes han pasado por un proceso de selección y han participado en diferentes sesiones formativas y actividades de preparación, incluyendo un plan de entrenamiento físico diseñado para afrontar las tres etapas que recorrerán a pie durante el viaje, han informado las tres instituciones.

El viaje comienza este domingo con la llegada de los participantes a Daroca, desde donde iniciarán un recorrido que durante cinco días los llevará por diferentes puntos del territorio. La ruta pasará por municipios como Daroca, Gallocanta, Báguena y Anento, además de otras localidades como Valdehorna, Santed, Berrueco y San Martín del Río.

La propuesta combina etapas a pie, convivencia, actividades, formación y trabajo sobre retos empresariales, con el objetivo de poner a los participantes ante una experiencia práctica en la que tendrán que desarrollar ideas, tomar decisiones y buscar soluciones mientras avanzan por el territorio.

RETOS REALES

Uno de los elementos diferenciales de pilotaje de proyectos es que los participantes no trabajarán sobre casos ficticios, sino sobre retos reales planteados por cuatro empresas y organizaciones mecenas: Amazon Web Services (AWS), Hiberus, el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos del Mediterráneo (Ciheam) e Ibercaja.

Los equipos se enfrentarán a desafíos vinculados a ámbitos muy diferentes: CIHEAM propone conectar talento joven e innovación en torno a los sistemas agroalimentarios mediterráneos; AWS plantea explorar las historias humanas que hay detrás de la transformación tecnológica que la compañía está impulsando en Aragón; Ibercaja que propone utilizar datos públicos para ayudar a las personas a tomar mejores decisiones sobre dónde vivir; e Hiberus plantea imaginar a ALMA, una inteligencia organizativa capaz de conectar conocimiento, capacidades y talento dentro de las empresas mediante inteligencia artificial.

A lo largo del viaje, los participantes irán avanzando en sus propuestas y tendrán que enfrentarse a diferentes situaciones y desafíos que pondrán a prueba su capacidad de trabajar en equipo, adaptarse, tomar decisiones y convertir una idea en una propuesta concreta.

Durante cinco días, el aprendizaje se trasladará fuera del aula y se desarrollará en contacto directo con el territorio. La ruta, la convivencia entre los participantes y el trabajo sobre problemas reales de empresas formarán parte de una misma experiencia.

OPORTUNIDADES EN EL MEDIO RURAL

El programa busca también reivindicar el territorio rural aragonés como espacio de oportunidades, innovación y generación de talento, conectando a jóvenes con municipios y comunidades locales a lo largo del recorrido.

La experiencia contará además con el acompañamiento de mentores y profesionales vinculados al programa, que ayudarán a los equipos a avanzar en sus respectivos retos. Tras cuatro días de recorrido, los equipos llegarán a Anento, donde el próximo jueves, 3 de septiembre, tendrá lugar el Pitch Final de Pilotaje de proyectos.

En esta jornada, los participantes presentarán ante las empresas mecenas las propuestas desarrolladas durante el viaje. los representantes de Ciheam, AWS, Ibercaja e Hiberus formarán parte del jurado encargado de valorar los proyectos y seleccionar la propuesta ganadora.

Los equipos seleccionados continuarán trabajando sobre su proyecto durante los meses posteriores dentro del programa pilotaje de proyectos, con el objetivo de avanzar desde el reto inicial hacia el desarrollo de una propuesta real y viable.