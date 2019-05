Fundación Ibercaja clausurará el 26 de mayo la exposición 'POPism. Arte pop americano'

Publicado 17/05/2019 17:57:05 CET

ZARAGOZA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja clausurará el próximo domingo, 26 de mayo, la exposición 'POPism. Arte pop americano', que puede visitarse en la sala de temporales del Patio de la Infanta, de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, en horario de mañanas.

Reúne más de 50 obras, en su mayoría serigrafías y litografías, de los artistas más relevantes del pop art americano, como Andy Warhol (Pittsburgh, 1928 - New York, 1987), Robert Rauschenberg (Texas, 1925 - Florida, 2008), Roy Lichtenstein (New York, 1923 - 1997), Keith Haring (Pennsylvania, 1958 - New York, 1990), y Robert Indiana (New Castle, Indiana, 1928 - Vinalhaven, Maine 2018), con las que se pone de manifiesto cómo cualquier objeto de la vida cotidiana puede elevarse a la categoría de arte.

Entre sus piezas incluye algunas de las imágenes más icónicas del arte pop como las vacas, el retrato de Marilyn Monroe y el bote de sopa Campell, de Andy Warhol; la serigrafía "American flag", de Roy Lichtenstein; la obra "Peace", de Robert Rauschenberg; el cuadro "Love", de Robert Indiana, o los elementos apocalípticos en torno a los que trabajo Keith Haring en su última época.

El pop art es un movimiento que aparece entre finales de los años cincuenta y principios de los sesenta del siglo XX. Plantea una ruptura con los preceptos del expresionismo abstracto, utilizando como fuente de inspiración los cómics, la publicidad y, en general, las imágenes de los medios de masas.

Se trata de una muestra que permite contemplar la obra de cinco grandes artistas que en el vibrante Nueva York de la segunda mitad del siglo XX abrieron nuevas vías para el arte, haciendo que éste no solo fuera objeto de estudio en los museos, sino que pudiese llevar su mensaje lejos de sus paredes. El pop art termina con el antiguo concepto de alta y baja cultura y reintegra el arte al mundo cotidiano.

En paralelo a la exposición se realizan visitas guiadas, talleres para familias y un programa didáctico para escolares, que permitirán profundizar y acercar sus contenidos a todos los ciudadanos.