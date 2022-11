Fundación Ibercaja invita a viajar a la Zaragoza del siglo XX a través de una muestra de 60 fotografías de tamaño mural

ZARAGOZA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Zaragoza en la mirada centenaria de Thomas' es el título de la nueva muestra fotográfica que puede visitarse en el Patio de la Infanta de Fundación Ibercaja. Se trata de un viaje a la ciudad aragonesa en los primeros años del siglo XX, a través de sesenta instantáneas de tamaño mural que recuerdan vías, edificios e instituciones que se han transformado o incluso desaparecido en la actualidad.

La muestra, abierta hasta el 31 de enero de 2023, está compuesta por negativos de la Fototipia Thomas, recuperados por los coleccionistas Manuel Ordóñez, Javier Mollat, Victoria Moya, José Luis Cintora, Javier Velázquez y Francisco Palá, que se han convertido en un testimonio gráfico de la capital aragonesa entre 1908 y 1923, aproximadamente.

"Es una exposición única en España por varios motivos, como la calidad, la belleza, la singularidad y el número de negativos que la componen", ha señalado la comisaria de 'Zaragoza en la mirada centenaria de Thomas', María Pilar Gonzalo, quien ha subrayado que muchas de las fotografías se muestran por primera vez al público, ya que nunca llegaron a imprimirse como tarjetas postales ni se publicaron.

La presentación, que ha tenido lugar este jueves en el Patio de la Infanta, también ha contado con la presencia del director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo; y la jefa del área de Cultura de Fundación Ibercaja, Mayte Ciriza.

El director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha comentado que esta muestra "regala una mirada a la Zaragoza del siglo pasado y permite acercase a su arquitectura, configuración, infraestructuras, así como al modo de vida de sus habitantes hace más de cien años".

Asimismo, Rodrigo ha apostillado: "Creemos que esta era una exposición necesaria y nuestra ciudad se lo merecía, igual que los zaragozanos y todos aquellos que vengan a conocerla". Ha añadido que, en su opinión, sirve para destacar la historia, el patrimonio, la belleza y a los habitantes de la Zaragoza de otro tiempo.

La jefa del área de Cultura de Fundación Ibercaja, Mayte Ciriza, también ha incidido en la relevancia de este nuevo proyecto expositivo, "que nos permite pasear por la Zaragoza del pasado para así comprender mejor la cuidad del presente".

UN PASEO HISTÓRICO POR ZARAGOZA

En definitiva, 'Zaragoza en la mirada centenaria de Thomas' propone un recorrido por la ciudad a pie de calle y también a vista de pájaro. Está organizada en temas diferentes: edificios históricos; edificios religiosos; calles; puentes y cursos del agua; y la conmemoración de los Sitios de Zaragoza en 1908.

Cada una de las imágenes está acompañada por un texto donde se explica la localización y sus aspectos más relevantes, además de testimonios de personalidades de la época, "por lo que será un recorrido minucioso por la ciudad de principios del siglo XX", ha apuntado Gonzalo.

Los 60 murales retratan edificios históricos de la ciudad, como el Mercado Central, la Lonja, la Plaza de Toros, el Palacio de la Aljafería, la Puerta del Carmen o la Universidad de Medicina, junto a otros que han desaparecido, tales como la Universidad Literaria de Zaragoza, derribada casi en su totalidad en el verano de 1968.

También se muestran templos religiosos como la Basílica del Pilar, fotografiada desde diferentes ángulos y también en su interior; la catedral de la Seo; la iglesia de Santa Engracia y la de San Cayetano.

Los puentes son también protagonistas en la exposición, con imágenes del Puente colgante del Gállego --una de las primeras construcciones de este tipo que se llevaron a cabo en España--; el Puente de Hierro del ferrocarril; o el Puente de Piedra. Además, se exponen fotografías del Canal Imperial y su gran actividad cuando era navegable.

Junto a estas instantáneas, pueden reconocerse la plaza Aragón; la plaza de los Sitios o la plaza Basilio Paraíso; o las calles principales de la ciudad, el paseo Independencia, la calle Alfonso, el Coso, el paseo Sagasta o el paseo Constitución, donde el espectador apreciará el ritmo urbano, los tranvías, los carros tirados por animales o los comercios.

La comisaria, y también presidenta de la Asociación Cultural Anteayer Fotográfico Zaragozano (AFZ), ha reconocido el esfuerzo que ha conllevado organizar esta exposición, "ya que los 60 negativos engloban un trabajo de documentación, datación, contextualización y recopilación que ha sido posible gracias al compromiso de los coleccionistas".

Por otro lado, las cartelas que acompañan cada fotografía incluyen una conversación entre personajes que vivieron en aquella época y comentan, "como si se tratase de un hilo de redes sociales", qué representa la imagen y ciertas curiosidades de la misma, ha avanzado la comisaria.

LAS TARJETAS POSTALES ZARAGOZANAS

A través de esta exposición el espectador podrá recordar o conocer la capital aragonesa y su arquitectura, pero también las formas de vida, las costumbres, la vestimenta y el aspecto de los vecinos zaragozanos de principios del siglo XX.

Durante esos años, las tarjetas postales fueron la principal fuente de documentación gráfica que existía para conocer las calles, plazas, monumentos y la evolución urbanística de las diferentes ciudades del mundo.

María Pilar Gonzalo también ha explicado que en los años en los que están tomadas las fotografías, "no era común posar para la cámara" y, por tanto, quizá ninguno de los zaragozanos que lo hizo se viese reflejado en ellas, "porque no había capacidad de ampliar las pequeñas postales de tamaño 9x15 de Fototipia Thomas para verse bien o porque no tuvieron acceso a las mismas".

En este sentido, Fototipia Thomas fue una de las principales empresas dedicadas a la reproducción fotográfica y a la impresión de tarjetas postales de las principales ciudades españolas, europeas y americanas.

Este patrimonio fotográfico estaba comenzando a desaparecer y por ello, la Asociación Anteayer Fotográfico Zaragozano inició la búsqueda, recuperación y catalogación de gran parte de las instantáneas tomadas en Zaragoza y que pueden verse en la exposición.

VISITAS GUIADAS Y UN CICLO DE CONFERENCIAS

De forma paralela a la exposición 'Zaragoza en la mirada centenaria de Thomas', Fundación Ibercaja ha editado un libro-catálogo y ha organizado un programa de visitas guiadas que tendrán lugar todos los miércoles de noviembre a las 18.00 horas. También se ha programado un ciclo de tres conferencias.

La primera, 'Memoria visual de Zaragoza a través del coleccionismo social' tendrá lugar el 10 de noviembre y contará con la participación de María Pilar Gonzalo, comisaria de la muestra, y Manuel Ordóñez, coleccionista y fundador de la asociación Anteayer Fotográfico Zaragozano.

La segunda cita será el 22 de noviembre, con la conferencia 'Apuntes sobre la Fototipia Thomas, un archivo con fotografías inéditas de Zaragoza', el 22 de noviembre, a cargo de Laia Foix, coordinadora del Departamento de Documentación e Investigación en el Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya.

También en esta jornada se desarrollará la charla 'La Fototipia Thomas, destrucción y reconstrucción de un patrimonio fotográfico irrepetible', por José María Uría, doctor en Ciencias de la Información y director del Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia.

El ciclo finalizará el 21 de diciembre con el coloquio 'La Fototipia Thomas en los archivos recuperados fuera de nuestra comunidad', en el que participarán María Pilar Gonzalo y Luis Francisco Ríos, ingeniero y diseñador.