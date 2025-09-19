Fundación Ibercaja lanza la segunda edición de su convocatoria nacional para proyectos medioambientales y sostenibles

Archivo - Patio de acceso a la sede de Fundación Ibercaja en Zaragoza. - CHUS MARCHADOR - Archivo

La protección del medioambiente y el desarrollo sostenible del planeta son dos elementos imprescindibles que configuran la visión presente y futura de Fundación Ibercaja. Por ello, ha lanzado la segunda edición de su convocatoria a nivel nacional para apoyar iniciativas de carácter medioambiental y que impulsen el desarrollo sostenible del territorio.

Su convocatoria de 'Sostenibilidad y Protección del Medioambiente' está dirigida a entidades de todo España para que presenten sus proyectos a través de la página web de Fundación Ibercaja. El plazo está abierto hasta las 12.00 horas del próximo 14 de octubre.

El objetivo de esta nueva iniciativa es apoyar propuestas centradas en conservar y proteger la naturaleza y la biodiversidad, apostando por el desarrollo sostenible del planeta, al mismo tiempo que realizan la imprescindible labor de educar y sensibilizar a la población en esta materia.

Los proyectos de las entidades solicitantes pueden englobar diferentes temáticas: gestión forestal sostenible (conservación, restauración y mantenimiento de espacios naturales y uso social de espacios protegidos del paisaje); gestión de la flora y fauna silvestre y sus hábitats; residuos, agua, consumo responsable, economía circular y cambio climático; ahorro climático y energías renovables; movilidad sostenible; agricultura ecológica y ganadería extensiva, y mejora de la calidad ambiental del medio urbano y rural.

VOLUNTARIADO, INNOVACIÓN Y CONTINUIDAD DEL PROYECTO

Para la concesión de la ayuda, desde Fundación Ibercaja, se valorará la capacidad para desarrollar y difundir el proyecto, la experiencia previa en actividades relacionadas, así como disponer de la calidad ISO 9001.

Además, se tendrá en cuenta la eficiencia y eficacia del proyecto, la participación de voluntarios en el mismo, su capacidad innovadora y de transformación social y su continuidad en el tiempo.

Las entidades solicitantes deberán estar legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente con una antigüedad de al menos dos años y una experiencia mínima de dos años en la actividad presentada a la convocatoria. Asimismo, se valorarán otras certificaciones obtenidas o en proceso de obtención como certificación medioambiental, transparencia, buenas prácticas, pudiendo incluir esta información en el formulario de acreditación.

El primer paso que deberán realizar es el proceso de acreditación, previo a la presentación del proyecto. Para ello podrán registrarse como usuarios a través de la página 'www.fundacionibercaja.es/registrarse'. Una vez revisada la documentación, recibirán la confirmación a través de correo electrónico y podrán presentar el proyecto.

Las que estén ya acreditadas en convocatorias anteriores deberán también actualizar y verificar toda la documentación requerida en esta fase. Posteriormente, las organizaciones tienen que tramitar el proceso completo de sus solicitudes a través de la página web de Fundación Ibercaja, donde se encuentra disponible un enlace a la convocatoria con el formulario que deberán cumplimentar y enviar antes de las 12 horas del día 14 de octubre para su estudio y valoración.

Las asociaciones tienen a su disposición un servicio de información y consultoría telefónica en el teléfono '976 971 901', operativo de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 horas. Cada organización podrá presentar únicamente 1 proyecto a dicha convocatoria y su plazo de justificación será como máximo de 12 meses, a contar desde la fecha en la que tenga lugar la firma del correspondiente convenio entre ambas partes.

La sostenibilidad y la protección del medioambiente son un eje transversal a toda la actividad impulsada por Fundación Ibercaja en su compromiso por garantizar el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado de la naturaleza y el bienestar social.