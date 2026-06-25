Fundación Ibercaja lleva la música de The Beatles a sus 'Noches de Cogullada'

ZARAGOZA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ha ofrecido esta tarde en el Monasterio de Cogullada una velada en la que se han podido escuchar los temas más icónicos de The Beatles.

Un recital, que ha comenzado con unas palabras a cargo del director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, y que forma parte de la propuesta cultural 'Noches de Cogullada'.

El concierto sinfónico, que ha rendido homenaje al legado de la icónica banda británica ha transportado al público al origen de su historia a través de la combinación de banda en vivo y orquesta sinfónica a cargo de 17 músicos.

Bajo la dirección y arreglos de Damián Mahler, el espectáculo 'The Beatles Symphonic Fantasy' ha reinventado temas icónicos como Hey Jude, Come together, All you need is love o Let it be, con una puesta en escena emocionante y contemporánea.

El compromiso con la cultura y el arte es una de las principales líneas que definen la labor de Fundación Ibercaja, siempre con el objetivo de acercarla a toda la sociedad. Las 'Noches de Cogullada' es una muestra más de esta labor, que en esta ocasión sumada a un entorno inigualable como es el Monasterio de Cogullada, convierte cada velada en un momento inolvidable.

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En Fundación Ibercaja se impulsa la innovación en programas y actividades, dando respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad dentro de su ámbito de actuación con cuatro valores como pilares fundamentales: compromiso, transparencia, profesionalidad y dinamismo.