El presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco; el director general, José Luis Rodrigo; el director de la película 'Patio de la Infanta', Luis Galán; y el elenco de actores en la presentación del filme en el XXXI Festival de Cine de Zaragoza. - FUNDACIÓN IBERCAJA

ZARAGOZA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Ibercaja, Amado Franco, y el director general, José Luis Rodrigo, han asistido este jueves, 19 de diciembre, a la proyección de la película 'El Patio de la Infanta. Habitar el tiempo', dirigida por Luis Galán, con la que ha dado inicio el XXXI Festival de Cine de Zaragoza.

José Luis Rodrigo ha manifestado, en declaraciones a Europa Press que, con motivo del 150 aniversario de la Fundación Ibercaja, los responsables de la Fundación han querido hacer una película "para que se conociese qué es el Patio de la Infanta", indicando que "Zaragoza y gran parte de España conocen el edificio monumental, con un patio plateresco precioso, pero la historia es tan bonita como la imagen del propio patio".

"Queríamos que se conociese esa historia, una historia de cinco siglos, que además es la historia también de Zaragoza", ha comentado Rodrigo, señalando que la historia del Patio de la Infanta comienza con Miguel Zaporta y Sabina de Santángel, después la infanta Teresa de Vallabriga, en el siglo XVIII, "dos mujeres muy importantes en nuestra historia", recordando que la familia Santángel ayudó a Cristóbal Colón a emprender el descubrimiento de América.

"Estamos muy contentos", ha celebrado José Luis Rodrigo. La película ya ha visitado otros festivales, como el de México y el Saraqusta, "donde ha sido muy reconocida por el público y por los jurados de estos certámenes" y este jueves es la 'premier' para todos los zaragozanos, y se ha proyectado en los Cines Palafox. "Es una historia de cinco siglos muy bonita y animo a que la vea todo el mundo".

La actriz Sara Vidorreta da vida a una joven historiadora del arte que recorre los cinco siglos de historia del Patio de la Infanta y es "el hilo conductor" de la película. La estudiante "vuelve a sus raíces, Zaragoza, a estudiar toda la historia que hay detrás del Patio de la Infanta, de las mujeres tan grandes que había".

Vidorreta forma parte del elenco de actores, junto con Claudia Sibá, Alba Gallego, Laura Torrijos-Bescós, Ricardo Joven, Laura Contreras y David Diestre.

"Hemos rodado en el Parque Grande, lo cual es increíble, y he hablado con celebridades de la cultura e historiadores de Zaragoza, como Guillermo Fatás, que nos han dado pildoritas de lo que era esa época; para mí ha sido un aprendizaje increíble", ha comentado Vidorreta.

A través de su mirada, el espectador recorre el origen del Patio en el Palacio de Gabriel Zaporta, su vinculación con relevantes personajes históricos, su traslado a París a comienzos del siglo XX y su posterior recuperación y regreso a Zaragoza gracias a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja en 1958.

Dirigida y escrita por Luis Galán, la película combina elementos documentales y secuencias de ficción para convertir la historia de este conjunto arquitectónico en una reflexión sobre la memoria colectiva, la identidad, el paso del tiempo y la importancia de preservar el patrimonio cultural.

Al reparto de actores se unen los testimonios de reconocidos especialistas y profundos conocedores del Patio de la Infanta, como Guillermo Fatás, Magdalena Lasala, Domingo Buesa, Honorio Romero y Amado Franco, que aportan contexto histórico y una visión personal sobre el significado de este espacio para Zaragoza y Aragón.

La película ha sido producida por Fundación Ibercaja, en colaboración con Factoría Henneo, y forma parte de la apuesta de la entidad por la conservación, divulgación y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural.

Con este proyecto audiovisual, Fundación Ibercaja ha querido trasladar a nuevos públicos la historia y el legado de uno de los espacios más singulares que custodia, utilizando el cine como herramienta para acercar el patrimonio a la ciudadanía y reforzar el conocimiento de una joya renacentista única.

Tras su estreno en el Festival Saraqusta, donde Fundación Ibercaja recibió el Dragón de Oro Institucional, y su posterior recorrido por distintos festivales y certámenes nacionales, la película continuará su presencia en nuevas citas cinematográficas y culturales durante los próximos meses.

ESTRENO

La proyección de la película 'El Patio de la Infanta. Habitar el tiempo ha reunido en los Cines Palafox a representantes institucionales, miembros del ámbito cultural y audiovisual, así como a numerosos asistentes vinculados al certamen.

Además de Amado Franco y José Luis Rodrigo, han asistido el presidente de Ibercaja Banco, Francisco Serrano; patronos de Fundación Ibercaja; el director de la película, Luis Galán, y el elenco de actores, así como representantes del mundo de la cultura, el cine y la sociedad aragonesa.

En el transcurso del acto, el Festival de Cine de Zaragoza ha concedido a la película el Laurel del Festival como reconocimiento a su contribución a la difusión del patrimonio histórico y cultural a través del lenguaje cinematográfico.

Asimismo, Fundación Ibercaja ha recibido el Premio Augusto de Honor por sus 150 años de historia y por su compromiso continuado con la cultura, la educación y el desarrollo social.

El reconocimiento coincide con la celebración del 150 aniversario de Fundación Ibercaja, que la entidad está conmemorando durante este año con relevantes iniciativas, muchas de ellas centradas en el ámbito cultural y artístico.

La proyección ha constituido uno de los momentos más destacados de la inauguración de un certamen que, en su 31ª edición, ha reunido más de un millar de producciones procedentes de 36 países y que volverá a convertir a Zaragoza durante los próximos días en punto de encuentro para profesionales, creadores y amantes del séptimo arte.