Fundación Ibercaja recorre cinco siglos de historia con la presentación del libro del Patio de la Infanta

El director general de Fundaión Ibercaja, José Luis Rodrigo y la escritora, Magdalena Lasala presentan el libro 'El Patio de la Infanta. Umbral del tiempo infinito' comprendido en el marco de la celebración del 150 aniversario de la fundación. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ha presentado este lunes, 27 de julio, el libro 'El Patio de la Infanta. Umbral del tiempo infinito', una obra de la escritora zaragozana Magdalena Lasala que recorre cerca de cinco siglos de historia de Zaragoza tomando como hilo conductor el espacio más emblemático de la entidad. La publicación propone una lectura histórica, simbólica y emocional del patio renacentista desde su construcción en el siglo XVI hasta la actualidad.

El director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha explicado que la efeméride hacía "necesario" dedicar una publicación al Patio de la Infanta, un enclave que ha definido como el espacio "más emblemático" de la institución y cuyo valor patrimonial ha motivado su conservación y preservación a lo largo de las últimas décadas.

Rodrigo ha recordado que el Patio de la Infanta constituye uno de los mejores ejemplos del plateresco renacentista aragonés y ha destacado el compromiso de la entidad con su protección desde que regresó a Zaragoza en 1958 tras permanecer más de medio siglo desmontado en París.

El responsable de Fundación Ibercaja ha señalado que la obra permite realizar un "recorrido emocional" por cinco siglos de historia de la capital aragonesa a través de este espacio monumental y ha confiado en que contribuya a que los visitantes "admiren el patio y conecten con todo lo que les transmite".

La autora, Magdalena Lasala, ha definido el Patio de la Infanta como "un umbral, un preludio y una puerta de entrada a otra dimensión del tiempo y de la emoción", un lugar cuyo significado, ha defendido, "solo puede comprenderse a través de los sentidos del alma".

UN LIBRO PARA DESCIFRAR EL SIMBOLISMO DEL PATIO

Lasala ha explicado que la publicación pretende ayudar a interpretar el lenguaje simbólico presente en las columnas, medallones y elementos escultóricos del patio, inspirándose en la tradición artística que entiende el símbolo como una vía para acceder a un conocimiento más profundo.

En este sentido, ha señalado que el edificio conserva una carga simbólica que trasciende su valor arquitectónico. "Las columnas nos están contando algo", ha afirmado, convencida de que el visitante debe acercarse al monumento dispuesto a dejarse interpelar por su historia y por lo mensajes que alberga desde hace siglos.

La escritora ha recordado que el patio formó parte de la desaparecida casa Zaporta, levantada en el siglo XVI por el banquero Gabriel Zaporta sobre terrenos de la antigua judería medieval y ha relatado cómo la residencia fue concebida como un regalo de bodas para su esposa, Sabina Santángel, circunstancia que, a su juicio, explica parte de la iconografía vinculada al amor presente en el edificio.

Según ha expuesto, la obra recoge también las distintas denominaciones que recibió históricamente la mansión, como "Casa de Venus", "Templo del Amor" o "Templo de la Fama", y profundiza en las leyendas y tradiciones que rodearon al edificio antes de su derribo en 1903.

Lasala ha defendido que el Patio de la Infanta constituye "un símbolo de la propia ciudad de Zaragoza" y que su trayectoria refleja la capacidad de la capital aragonesa para renacer una y otra vez, una idea representada, ha indicado, por la recurrente presencia del ave fénix en su decoración.

CASI 500 PÁGINAS Y DECENAS DE PERSONAJES HISTÓRICOS

La publicación, de 498 páginas, realiza un recorrido cronológico desde el siglo XVI hasta 2026 a través de las personas que habitaron o estuvieron vinculadas a la Casa Zaporta y posteriormente al Patio de la Infanta. Entre ellas figuran personajes como Gabriel Zaporta, Jerónimo Zurita, Antonio Pérez, Francisco de Goya o Jerónimo Borao, junto a diversas mujeres que desempeñaron un papel relevante en la historia del inmueble.

Precisamente, uno de los apartados que la autora ha destacado como más novedosos ese el dedicado a las mujeres de la Casa Zaporta y de la Casa de la Infanta, a quienes, según ha explicado, "se les pone voz por primera vez" para reconstruir desde una perspectiva íntima los distintos momentos históricos vividos en la residencia.

La obra dedica igualmente un espacio al periodo en el que el patio permaneció instalado en París, donde se convirtió en un referente de la cultura española durante buena parte del siglo XX, así como a su regreso definitivo a Zaragoza y a su reconstrucción en la sede de Ibercaja, proceso impulsado gracias al compromiso de la entidad con la recuperación del patrimonio histórico.

El volumen incorpora, además, una cronología comparada de los cinco siglos de historia del monumento, abundante material gráfico y aportaciones de investigadores que durante décadas han estudiado el Patio de la Infanta, complementadas con nuevas interpretaciones desarrolladas por la autora.

UN HOMENAJE PERSONAL Y A LA MEMORIA DE ZARAGOZA

Durante la presentación, Magdalena Lasala ha reconocido que la elaboración del libro supone también "la culminación de muchos años de pasión y obsesión" por este lugar, cuya historia, ha explicado, está estrechamente ligada a su propia biografía.

La escritora ha relatado que comenzó a interesarse por el Patio de la Infanta siendo adolescente, cuando empezó a trabajar en la antigua sede de Ibercaja en la calle San Jorge y su abuela le reveló que aquellas instalaciones ocupaban el solar de la desaparecida Casa Zaporta, un recuerdo familiar que marcó el inicio de una investigación que ha prolongado durante décadas.

Lasala ha concluido definiendo el Patio de la Infanta como "un milagro" y "poesía en alabastro", al considerar que expresa "lo invisible a través de lo visible" y constituye un legado que Fundación Ibercaja ha sabido conservar y transmitir a la ciudadanía. A su juicio, el libro nace como "un regalo de amor" al monumento y a las generaciones que, durante cinco siglos, han contribuido a mantener viva su memoria.