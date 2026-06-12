Fundación Ibercaja se suma al movimiento internacional 'Mayo amarillo'

Encuentro dedicado a la seguridad vial y la movilidad en Mobility City. - CHUS MARCHADOR

ZARAGOZA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Promover una cultura de movilidad segura, sostenible y responsable es la máxima que define a la iniciativa internacional 'Mayo amarillo', un objetivo que persigue igualmente Fundación Ibercaja a través de Mobility City.

En esta línea, la entidad se ha convertido en la primera en España y una de las pioneras en Europa en sumarse a esta iniciativa global que surgió en Brasil en 2014, en el marco de la 'Década de Acción para la Seguridad Vial' de Naciones Unidas, e impulsada por el Observatorio Nacional de Segurança Viária.

Con este motivo, la semana pasada, se celebró en Mobility City un encuentro dedicado a la seguridad vial y la movilidad, en el que se presentó oficialmente este movimiento en España y se llevó a cabo la firma de colaboración entre Fundación Ibercaja y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial y Vehicular de Brasil.

La jornada reunió a representantes institucionales, expertos en movilidad y seguridad vial, así como a entidades vinculadas al ámbito empresarial y de la prevención.

MOVIMIENTO 'MAIO AMARELO'

El movimiento 'Maio Amarelo' promueve una acción coordinada entre administraciones públicas, fuerzas de seguridad, organismos de tráfico, empresas, asociaciones, centros educativos y sociedad civil para situar la seguridad vial como una prioridad social.

De alcance internacional, el movimiento cuenta con participación y acciones en diversos países de América Latina, Europa y otros continentes, al que se han unido entidades públicas y privadas.

El propósito de Mobility City encaja a la perfección con el compromiso y la labor que desarrolla Fundación Ibercaja desde hace 150 años. Por un lado, estar al lado de las personas, responder a sus necesidades y trabajar por y para ellas. Por otra parte, ser una entidad que no solo acerque y apueste por el conocimiento y su acercamiento a toda la población, sino que impulse todos aquellos proyectos propios y también de otras personas y entidades que tengan como propósito el desarrollo del territorio.