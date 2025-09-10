Fundación Ibercaja vuelve a unir música y un entorno único con motivo del inicio de su programación cultural 2025-2026

ZARAGOZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ha iniciado su programación cultural 2025-2026 con la magia que supone unir música y un entorno único a través del segundo recital de las "Noches de Cogullada". Durante la tarde de este miércoles, la entidad ha organizado un concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica Cantantibus Organis, bajo la dirección de José Maria Berdejo Marín, que ha tenido lugar en el Auditorio del Campus Fundación Ibercaja con aforo completo.

Entre los asistentes, se encontraban el presidente de la entidad, Amado Franco; el director general, José Luis Rodrigo; y el presidente de Ibercaja Banco, Francisco Serrano.

La programación cultural de Fundación Ibercaja vuelve tras el periodo estival con la continuación de sus ciclos y actividades más consolidadas, a las que se suma este año el nuevo ciclo de excelencia musical "Noches de Cogullada", que ya tuvo su primera cita el pasado mes de junio.

En esta ocasión, la Orquesta Sinfónica Cantantibus Organis, liderada por el concertino Darío Sierra, ha sido la encargada de poner música a esta velada. Un total de 50 músicos han ocupado el escenario del Auditorio bajo la dirección de José María Berdejo Marín, director de música de las Catedrales de Zaragoza.

El público que ha llenado las butacas ha podido deleitarse con un programa clásico con la Obertura 1812, Opus 49 de Piotr Llich Chaikovski, una de sus obras más impactantes donde se narra la derrota de Napoleón, y la Sinfonía número 9 en mi menor, Opus 95/ B. 178. Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonin Dvorak, inspirada en los paisajes y músicas de América.

El compromiso con la cultura y el arte es una de las principales líneas que definen la labor de Fundación Ibercaja, siempre con el objetivo de acercarla a toda la sociedad. Las "Noches de Cogullada" es una muestra más de esta labor, que en esta ocasión sumada a un entorno inigualable como es el Monasterio de Cogullada, convierte cada velada en un momento inolvidable.

Además de estos conciertos, Fundación Ibercaja continuará ofreciendo actividades que acerquen la cultura a la sociedad, como los "Martes de Libros", "Caja de Cine", "Caja de Música" y diversas exposiciones, como "Goya. Interludio", en Patio de La Infanta.