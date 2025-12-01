La Fundación Santa María de Albarracín va a restaurar un códice del siglo XIV

El ejemplar, que la Policía de Murcia recuperó y entregó a Aragón, ha sido ya digitalizado por el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Santa María de Albarracín restaurará un códice del siglo XIV que conserva 170 folios en papel de época donde se encuentran copiados 107 actos y disposiciones jurídicas (privilegios, donaciones, sentencias, actos de corte) dictadas por el rey u otros agentes y relacionados con la villa y aldeas de Teruel.

El volumen fue recuperado por la Policía en Murcia y entregado al Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, donde ha sido digitalizado para iniciar ahora su proceso de restauración.

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, el director gerente de la Fundación Santa María de Albarracín, Antonio Jiménez, el jefe del Servicio de Archivos, Museos y Bibliotecas del Ejecutivo aragonés, Fernando Sarría, el jefe de sección de Archivos y Museos, Juan José Morales, y la directora del Archivo Histórico Provincial de Teruel, María José Casaus, han dado a conocer este lunes la intervención a la que se someterá ahora el volumen, que está afectado por algunos daños localizados.

El director general de Cultura, Pedro Olloqui, ha subrayado que el códice es un texto importantísimo de principios del siglo XIV que recoge la realidad jurídica de Teruel y los municipios circundantes, "un texto muy emblemático que formará una triada de derecho municipal junto con el Libro de la Cadena de Jaca o el Libro de Privilegios de Fraga".

El libro digitalizado podrá consultarse en el portal DARA (Documentos y Archivos de Aragón) para permitir el acceso a todos los investigadores que deseen conocerlo, un volumen que pone de manifiesto "la importancia del derecho en la construcción colectiva de la cultura aragonesa, que se basa en que fueron leyes antes que reyes y que el derecho es fundamental en la identidad aragonesa", ha dicho Olloqui.

El director general ha agradecido también la cooperación del Gobierno de Murcia en la devolución del patrimonio aragonés, "especialmente ahora que vivimos horas difíciles en relación con el regreso del patrimonio de Sijena, hay administraciones que dan ejemplo", ha aseverado, para elogiar también la labor de los restauradores y de la Fundación Santa María de Albarracín.

Por su parte, el director gerente de la Fundación Santa María de Albarracín, Antonio Jiménez, ha asegurado que para la entidad es "un orgullo" intervenir en este documento tan singular y ha agradecido al Gobierno de Aragón su confianza para llevar a cabo estos trabajos. El estado general de conservación del códice puede considerarse bueno, especialmente si se tiene en cuenta su antigüedad y la naturaleza de sus materiales constitutivos.

La calidad del papel hispano-árabe empleado, así como del resto de los materiales utilizados en su encuadernación, tinta ferrogálica, hilo de lino, nervios de pergamino, ha contribuido notablemente a su estabilidad a lo largo del tiempo y ha permitido que la obra haya llegado hasta la actualidad en condiciones estructuralmente aceptables.

No obstante, se han identificado daños localizados: ataques de insectos, deposición de polvo y suciedad, desprendimiento parcial o total de cuadernillos, hojas sueltas, oscurecimiento generalizado del papel, manchas y halos de humedad que pueden favorecer la aparición de hongos. Estos deterioros, si bien no comprometen por ahora la integridad total del conjunto, podrían afectar su estabilidad y conservación futura si no se abordan adecuadamente.

Por este motivo, el códice se ha trasladado a la Fundación Santa María de Albarracín para ser sometido a los procesos correctores y/o de contención adecuados a la acción de esos agentes degradantes. Las labores correrán a cargo de la restauradora Sara Mañoso, quien ha detallado que el proceso no supondrá descoser el libro ni hacer de nuevo la costura y comenzará con un doble análisis del papel y las tintas.

El jefe de sección de Archivos y Museos, Juan José Morales, ha recordado que el códice ha regresado a Aragón después de que el pasado año una persona entregara voluntariamente al Grupo de Delincuencia Especializada de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia unos documentos históricos que habían llegado a su poder.

La policía los entregó al Archivo Regional de Murcia, cuyo personal técnico los analizó y comprobó que uno de ellos era un códice donde se compilaban las concesiones reales a favor de las instituciones medievales turolenses.

El volumen fue entregado por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia a la Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón a mediados de junio de este año, e ingresó con posterioridad en Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (AHPZ). Su destino definitivo está previsto que sea el Archivo Histórico Provincial de Teruel (AHPT).

El códice fue digitalizado en el Archivo de Zaragoza. Al examinarlo, se ha visto que se trata de un volumen que conserva en la actualidad 170 folios en papel de época, algunos de ellos sueltos --aunque originalmente contaría como mínimo con 194, o tal vez más--, donde se encuentran copiados 107 actos y disposiciones jurídicas (privilegios, donaciones, sentencias, actos de corte), dictadas por el rey u otros agentes, relacionados con la villa y aldeas de Teruel.

La temática es muy variada: desde el destinatario de multas por homicidios al disfrute de pastos y sus condiciones, de las franquezas de los caballeros a la localización física del mercado de la villa, pasando por los límites de los términos locales, la provisión de las carnicerías, las usuras judías, las salinas de Arcos.

TEXTOS DESCONOCIDOS

Cronológicamente, las fechas de los textos abarcan desde 1208 hasta 1318. La hipótesis que se maneja es que el volumen fue confeccionado en su mayor parte en los primeros años del 1300, incorporándose en fechas no muy posteriores --no más allá de la década de 1320-- algunos documentos adicionales.

Muchos de estos textos eran hasta ahora desconocidos. Aunque no se ha realizado todavía una comprobación sistemática, que es materia de un estudio en profundidad, las catas parciales realizadas reflejan que sobre la mitad de los actos contenidos en la obra son inéditos.

La razón de ser de este volumen era ahorrar manipulaciones a los valiosos documentos originales, piezas a menudo antiguas y, como tal, frágiles, favoreciendo así su conservación, a la vez que poner su información a disposición de los gestores --cargos concejiles, letrados, funcionarios-- de forma operativa, como instrumento jurídico en la gestión corriente.Una ventaja adicional era que, en caso de pérdida o destrucción de dichos documentos primigenios, la compilación podía en un momento dado hacer las veces del original.

La condición es que esas copias estuviesen convenientemente autenticadas, como es el caso: casi todos los documentos del volumen cuentan con una o varias validaciones expedidas por notarios turolenses contemporáneos dando fe de que la copia recoge fielmente el texto original.