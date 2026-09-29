Galáctica estrenará este miércoles su primer telescopio externo

El telescopio pertenece al Ayuntamiento de BInaced y permanecerá cuatro años en Galáctica. - AYUNTAMIENTO DE BINACED

BINACED (HUESCA), 29 (EUROPA PRESS)

El primer telescopio externo de Galáctica se pondrá en marcha de forma oficial este miércoles 30 de septiembre. Una "visita" que, según indica el convenio, se extenderá los próximos cuatro años y que inaugura uno de los servicios para los que Galáctica está pensado. Este telescopio permitirá que los vecinos de Binaced-Valcarca miren al cielo desde Arcos de las Salinas.

Este miércoles está prevista la primera conexión en remoto. Esta primera jornada conecta Binaced-Valcarca y Javalambre no sólo vía telescopio. El director del CEFCA, Javier Cenarro, impartirá durante la mañana una charla en el IES Sierra de San Quílez de Binéfar para redondear "un verano astronómico".

Binaced ha organizado, con apoyo del CEFCA, todo un ciclo de charlas que han abordado temas como los asteroides, el papel de las mujeres en la astronomía o la relación de la cultura y los eclipses. Además, un taller ha permitido a los escolares descubrir el Sol a través de los telescopios solares.

Los vecinos de Binaced-Valcarca darán mañana, a partir de las 20.00 horas, un paseo por el Universo en una actividad que dirigirá el director fundador de CEFCA, Mariano Moles, nacido además en este municipio oscense. Le acompañarán el alcalde de Binaced-Valcarca, Javier Sorinas, el director del CEFCA y Stelios Pyrzas, coordinador de Galáctica y miembro de la UCC+i del centro.

UN TELESCOPIO COMPARTIDO A 400 KILÓMETROS

El telescopio ha sido bautizado como TBVG40 (Telescopio Binaced Valcarca en Galáctica) y es un telescopio que pertenece al Ayuntamiento de esta localidad oscense del Cinca Medio.

El consistorio lo usará para llevar a cabo actividades astronómicas que mirarán al cielo desde Arcos de las Salinas, en Teruel. Galáctica, un centro destinado a la divulgación y la práctica de la astronomía, fortalece su papel como infraestructura científica y lugar privilegiado para observar el cielo. El telescopio tiene un espejo principal de 40 centímetros de diámetro e incluye una cámara CMOS de gran formato (9.000 x 6.000 píxeles), así como rueda de filtros, distintos filtros ópticos y un sistema de autoguiado.

Este sistema es clave para poder realizar largas exposiciones y facilita su uso, tanto para captar imágenes destinadas a la ciencia como instantáneas dentro de la llamada astrofotografía.

La colaboración implica que CEFCA asume el mantenimiento rutinario del telescopio, el montaje y las acciones necesarias para su acceso y uso remoto. A cambio, el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón podrá disponer también de este telescopio para realizar actividades científicas. En concreto, se podrán seguir objetos variables, apoyar actividades o formar en la práctica sobre la observación.

El convenio de colaboración entre CEFCA y el consistorio oscense ya está firmado. La montura y el tubo llegaron al centro hace unos meses y se da prácticamente por completada la instalación de este telescopio. Ahora mismo, de las nueve cúpulas de Galáctica, están ocupadas tres. Junto al GT80, con un espejo principal de 80 centímetros, y el GTS, telescopio solar, este nuevo instrumento se incorpora para realizar ciencia y actividades.