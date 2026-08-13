Gaspar (PP) responde a Pastor (PSOE) que el anterior Gobierno "nunca" ejecutó las infraestructuras educativas anunciadas

La portavoz de Educación del PP Aragón, Susana Gaspar. - PP.

ZARAGOZA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP Aragón Susana Gaspar ha afirmado este jueves, en respuesta al parlamentario del PSOE Jorge Pastor, quien antes ha alertado del aumento del número de aulas prefabricadas para el próximo curso, que "el PSOE pasó ocho años planificando infraestructuras educativas que nunca ejecutó y el Gobierno de Azcón está haciendo ahora las obras necesarias".

Gaspar ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha defendido la necesidad de una Dirección General de Infraestructuras y Equipamiento en Educación, frente a las críticas del PSOE, y ha recordado que "durante sus ocho años de Gobierno planificaron mucho y ejecutaron poco".

"Hablar de infraestructuras educativas no consiste solo en planificar nuevos centros, sino en ejecutar las obras y mantener los centros que ya existen. Y eso es precisamente lo que está haciendo ahora el Gobierno de Jorge Azcón, asumiendo y resolviendo muchas de las actuaciones que el PSOE dejó pendientes", ha manifestado Gaspar.

La diputada popular ha puesto de relieve que el Ejecutivo autonómico realizó más de 180 intervenciones en centros escolares en apenas un año y ha ejecutado el 94% de los fondos propios de inversión en infraestructuras en 2025.

"Mientras el PSOE se dedicaba a anunciar y prometer, este Gobierno está poniendo recursos y ejecutando para dar respuesta a las necesidades de los centros", ha afirmado.

AULAS CLIMATIZADAS

Gaspar ha recordado la promesa de la entonces ministra de Educación, Pilar Alegría, de destinar 200 millones de euros a la climatización de las aulas de Aragón, que "se quedó en eso, en una promesa". "Además, durante los ocho años de Gobiernos socialistas se destinaron cero euros a climatizar las aulas, mientras sí encontraron dinero europeo para climatizar los despachos del Pignatelli", ha criticado.

Frente a ello, en los tres últimos años se han climatizado medio centenar de aulas, se han destinado más de 10,4 millones de euros a actuaciones de confort climático y para 2026 hay previstos otros 3 millones.

Además, el plan 'Aulas que respiran' ya ha entrado en su segunda fase, con una primera línea de inversión de 2 millones de euros para soluciones de rápida implementación, como splits, lamas o ventiladores de techo, tras la encuesta realizada a 282 centros.

Respecto a las aulas prefabricadas, Gaspar ha defendido que, cuando existen necesidades educativas y centros que todavía no están terminados, "hay que dar una respuesta a los alumnos aragoneses".

"Las aulas prefabricadas tienen que ser una solución temporal, no una solución permanente como ocurrió durante años con gobiernos socialistas. No podemos olvidar que el PSOE mantuvo durante diez años aulas prefabricadas en el IES Sierra de Guara en Huesca", ha criticado.

CONCIERTOS EDUCATIVOS

Por último, Gaspar ha reclamado al PSOE que abandone "la demagogia y las mentiras" y ha rechazado que el Gobierno de Azcón esté incrementando los conciertos para cerrar aulas públicas.

"Es absolutamente falso. Lo único que pretende el Partido Socialista es enfrentar a los centros públicos con los centros concertados, olvidando que ambos forman parte del sistema público educativo".

"Esta es la diferencia: el PSOE planificaba y prometía, mientras que el Gobierno de Azcón planifica, invierte y ejecuta. Por eso les molesta una Dirección General de Infraestructuras: porque pone en evidencia todo lo que ellos no hicieron durante ocho años".

"Todavía estamos esperando que el señor Pastor pida disculpas por mentir sobre la climatización del Pignatelli y ahora, además, cada vez que habla añade nuevas mentiras, como la del Consejo Aragonés de Formación Profesional, que sí fue convocado. Esperamos que rectifique también sobre esta cuestión", ha concluido Gaspar.